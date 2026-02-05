Carnaval de Barcelona 2026: Sants acoge de nuevo el Arribo y la Reina Belluga estrena vestuario

El distrito de Sants-Montjuïc será el escenario el jueves 12 de febrero del Arribo del Carnaval de Barcelona 2026, el acto que da inicio oficialmente a las celebraciones en la capital catalana, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa. Así, por segundo año consecutivo, el pistoletazo de salida de la fiesta se traslada a esta zona de la ciudad, consolidando a Sants-Montjuïc como punto de partida del Carnaval barcelonés.

El espectáculo central tendrá lugar en la Casa del Mig, en el Parque de la España Industrial, donde la Reina Belluga protagonizará una transformación simbólica de su vestuario, que no se había renovado en 14 años. El ayuntamiento destaca que la renovación busca poner en valor el carácter "popular, irreverente y transformador" del Carnaval.

Según la información facilitada, la fachada de la Casa del Mig se convertirá en una especie de taller de sastrería, con una gran escalinata y espejos, en el que sastres y modistas trabajarán en directo en la confección del nuevo vestuario de la Reina Belluga. El acto central contará con 24 artistas en escena, con disciplinas como técnicas de circo, acompañados de dos cantantes en directo y payasos. Los gigantes del Carnaval de Barcelona participarán bailando para dar la bienvenida a la Reina.

El evento concluirá con la tradicional Taronjada, una lluvia de confeti naranja que representa el inicio colectivo del Carnaval y este año contará con la participación del grupo de danza urbana Black Bubbles, ganador del programa Eufòria Dance Kids.

Horarios del Arribo en Sants

Está previsto que la tarde festiva se desarrolle de la siguiente manera:

