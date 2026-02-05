Las rondas de Barcelona suman más de 20 kilómetros de retenciones este jueves

Barcelona vuelve a vivir este jueves una mañana de graves complicaciones de tráfico en sus principales accesos por carretera, especialmente en la ronda Litoral (B-10) y la ronda de Dalt (B-20), donde se registran largas colas de vehículos en sentido Llobregat.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, un accidente en la ronda Litoral, a la altura de Montjuïc, ha obligado a cortar uno de los carriles en este punto, lo que ha provocado más de 12 kilómetros de retenciones. Las colas se extienden a lo largo de toda la vía a su paso por Barcelona y llegan hasta Santa Coloma de Gramenet.

La situación también es muy complicada en la ronda de Dalt. La B-20 acumula más de 10 kilómetros de tráfico lento, igualmente en sentido Llobregat, que afecta a todo su recorrido dentro de la capital catalana.

Estas incidencias se producen en un contexto especialmente difícil para la movilidad en el área metropolitana de Barcelona. La crisis del servicio de Rodalies ha empujado a muchos ciudadanos a utilizar el vehículo privado, mientras que las previsiones de lluvias tienden a contribuir a incrementar aún más el volumen de turismos en circulación. Asimismo, los transportes públicos alternativos al tren se encuentran saturados en las horas punta.

A todo ello se suma el corte de la AP-7 a la altura de Martorell, debido a las obras iniciadas tras el descarrilamiento de un tren de Rodalies el pasado 20 de enero bajo esta vía. Desde este miércoles se ha habilitado un carril entre Martorell y Gelida en sentido sur, aunque su uso está restringido exclusivamente a autobuses interurbanos y autocares del servicio alternativo de Renfe.