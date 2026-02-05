La Cambra de Propietaris de Barcelona detecta una caída del 28% de pisos de alquiler en 5 meses

Con los posibles efectos del decreto de la Generalitat que regula el alquiler de temporada desde el 29 de diciembre en el punto de mira, la Cambra de la Propiedad Urbana de Barcelona (CPUBCN) ha analizado la evolución de la oferta comercial de arrendamientos de vivienda disponible en Barcelona, con el resultado de un descenso de opciones del 28% en los últimos cinco meses, acelerada tras la nueva normativa.

La patronal ha chequado los anuncios de los tres principales portales inmobiliarios, recopilando datos semanales desde el pasado 1 de septiembre hasta el 2 de febrero de este año. Así, Habitaclia ha pasado en ese tiempo de 6.061 viviendas para alquilar en la capital catalana a solo 4.661 pisos, es decir, 1.400 menos (pérdida del 23,1%). En la misma línea, Fotocasa registró 6.145 viviendas en 2025, que han descendido hasta 4.754 pisos de alquiler disponibles.

En el caso de Idealista, la sangría ha sido aún mayor, ya que al principio del chequeo contaba con 4.945 viviendas en alquiler anunciadas (este portal distingue las categorías, con 1.564 correspondientes a larga duración y 3.381 a vivienda temporal) y, actualmente ofrece solo 3.053 pisos de alquiler (945 de uso habitual y 2.108 de temporada), con una caída que alcanza el 38,26%.

De ese modo, parecen cumplirse los vaticinios del conjunto del sector, sobre un descenso de la oferta al ponerse coto a los precios de temporada. La regulación supone que los pisos que antes se destinaban a profesionales de paso, estudiantes de máster, visitantes por motivos médicos y demás, apliquen la limitación de precios de zona tensionada como si en el caso de los de larga duración convencionales. Solo los usos ociosos o vacacionales de más de un mes mantienen precio libre.

La fuga de inmuebles del circuito de alquiler se nutriría tanto de quienes han optado por vender sus propiedades, dado que el tope de precios vigente en Catalunya es incompatible con su oferta (son pisos equipados y amueblados al detalle), como por quienes los han retirado del mercado a la espera de que haya más concreción sobre la forma de aplicar los nuevos criterios.

"Buscar medidas efectivas"

Desde la Cambra alertan del descenso de opciones para alquilar una vivienda en la ciudad, que se ha "acentuado" tras hacerse efectivo decreto, que ha afectado al mercado en todas sus tipologías. Datos en mano, la entidad reclama "la necesidad de abordar, con medidas efectivas, la situación de la capital catalana, donde la demanda supera claramente la oferta existente".

Y ponen cifras también al momento en que entraron en vigor las nuevas medidas del Govern. Apuntan que justo la semana del 29 de diciembre de 2025 al 2 de febrero de 2026, al entrar en vigor la nueva normativa, la oferta a Habitaclia bajó 5.759 a 4.661 pisos, la de Fotocasa de 5.863 a 4.754 y la de Idealista de 4.711 (1.319 de larga duración y 3.392 de temporada) a 3.053 (945 de uso habitual y 2.108 de temporada). Así, en pocas semanas la pérdida de estoc disponible ha sido muy marcada este año. "Sugiere que la normativa no contribuye a mejorar la disponibilidad de pisos en el mercado", señala su gerente, Òscar Gorgues.