Urbanismo en Gràcia

Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027

La comisión de gobierno aprueba inicialmente el plan que prevé 13 viviendas y un casal para gente mayor en el espacio de la encina bicentenaria

Barcelona creará una nueva plaza en las casitas de Encarnació de Gràcia para preservar la encina

Barcelona pagará 7,4 millones por las casitas de Encarnació, en Gràcia

Un motín vecinal detiene el derribo de dos casas icónicas de Encarnació

Las casitas de la calle Encarnació, en 2019.

Las casitas de la calle Encarnació, en 2019. / ELISENDA PONS

Toni Sust

Toni Sust

Barcelona
La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este jueves el Plan Especial Integral de Mejora Urbana para las casitas de Encarnació, situadas en los números 13-15-17 de esa calle, en Gràcia, el lugar en el que en noviembre de 2018 una concentración vecinal impidió que las dos casas que allí se encuentran fueran demolidas, como esta previsto, con los preceptivos permisos del consistorio, para construir 28 pisos de alquiler. Los vecinos también defendían la encina bicentenaria que se encuentra en la finca.

El ayuntamiento anunció hace dos años que en ese espacio se construirán pisos públicos de dos habitaciones, 13 en total, además de un casal para gente mayor, conservando la fachada original de los inmuebles. En el jardín habrá una plaza pública, en una zona que ya es de libre acceso, y donde se encuentra la encina. Será abierta: el muro de Manrique de Lara y parte del de Encarnació será demolido.

Las 13 viviendas -inicialmente se anunció que serían 15- que serían supondrán un incremento del 26% respecto del total de vivienda pública que hay en el barrio de la Vila de Gràcia. Así de reducido es el parque de pisos municipales de este distrito.

Media plaza de la Vila

Este jueves se ha conocido una modificación del proyecto ya anunciado, cuyo diseño correspondió a la UTE de arquitectos IMHAB Encarnació, por la que la plaza pública ganará 100 metros cuadrados. Así lo ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Gràcia, Laia Bonet que ha afirmado que con esta operación se gana un equipamiento para el barrio, vivienda pública y espacio verde, y se da respuesta a las peticiones vecinales, si bien no faltan vecinos que cuestionen la reforma prevista por considerar que debería dejar más zona verde disponible.

Ahora falta la aprobación definitiva del proyecto, su redacción y la licitación de las obras. El consistorio prevé iniciarlas a finales de mandato, que concluye en 2027.

En total, la plaza tendrá unos 1.500 metros cuadrados, la superficie equivalente a media plaza de la Vila. Ha ganado esos 100 metros cuadrados con un cambio que supone que la nueva plaza, un rectángulo situado en el lado de la finca que da a la calle de Manrique de Lara, llegue hasta la esquina con Encarnació, cuando en el dibujo anterior se cortaba unos metros antes.

Barcelona 12/11/2018 asamblea de vecinos del movimiento salvem l'alzina i les casetes del carrer de l'encarnació de gràcia Foto Ferran Nadeu

Vecinos, junto a la encina bicentenaria, en 2018. / FERRAN NADEU

Protesta y expropiación

A raíz de las protestas vecinales, el gobierno de Ada Colau subrayó que al tratarse de viviendas previstas para el alquiler no podía comprar las casas mediante el tanteo y retracto que empleó para adquirir varios edificios.

Pero la presión de los vecinos creció y finalmente el ayuntamiento expropió las casas a la familia que vivía allí desde 1940, y que era a la promotora de las obras: preveía que algunos familiares vivieran en las nuevas viviendas además de alquilar otras para afrontar con esos pagos la operación inmobiliaria. La expropiación costó 7,4 millones de euros.

Encina protegida

En su día, la encina fue catalogada, lo que a la vez sirvió para anular los permisos de obra que preveían la demolición de las dos casas. Ahora, el consistorio subraya que es clave conservar el árbol, y advierte de que el planeamiento establece que cualquier actuación que allí se desarrolle tiene que ser compatible con su conservación, que contará con un seguimiento del cuidado de la encina con el asesoramiento de expertos en la cuestión.

TEMAS

