Últimos días de la Apple Store más famosa de Barcelona: cierre temporal y posibles sorpresas

La Apple Store situada en el número 1 del Paseo de Gràcia, en pleno centro de Barcelona, cerrará sus puertas de manera temporal, aunque indefinida, a partir de las 20:00 del sábado 14 de febrero, según informa la propia compañía en su página web. El último día de apertura será, por tanto, el Día de San Valentín, sin que se haya precisado la fecha de reapertura.

Esta icónica tienda, considerada una de las Apple Store más importantes de Europa, se encuentra en la calle comerciale más exclusiva de la capital catalana, rodeada de tiendas de lujo, y ha sido durante años un punto de referencia para residentes y visitantes, al encontrarse también frente a la concurrida plaza de Catalunya.

De hecho, antes de la expansión del Wi-Fi y los datos móviles, la entrada de la tienda era incluso un lugar habitual de encuentro informal, especialmente para adolescentes, un fenómeno que en su momento fue comentado en tono humorístico por el conocido creador de contenido Auronplay en su canal de YouTube, en un vídeo que hoy acumula más de cinco millones de visualizaciones.

Apple Store La tienda del paseo de Gràcia cerrará por reformas.

Mientras duren las obras, la única tienda oficial de Apple que estará disponible en Barcelona será la del centro comercial La Maquinista.

Renovación de tiendas emblemáticas

La compañía estadounidense parece estar llevando a cabo un proceso de renovación en varias de sus tiendas icónicas. Recientemente, cerró temporalmente su emblemática Apple Store de Regent Street en Londres por reformas, que aún se están llevando a cabo. Además, hace unos meses celebró la reapertura de su gran tienda en Ginza, Tokio, que volvió con un diseño de cuatro plantas completamente renovado, rindiendo homenaje a la historia de la marca en Japón e incluyendo una programación especial de eventos en el establecimiento.

Aún no se sabe con exactitud qué cambios traerá la renovada tienda del paseo de Gràcia, pero se espera que su reapertura cause gran expectación, con la posible incorporación de mejoras importantes en su diseño y servicios. Por otra parte, no se descarta que el cierre esté relacionado con una posible ampliación del local, ya que el ayuntamiento ha recibido una solicitud para reformar el Hotel Bless, que comparte edificio con la Apple Store.

En el 2019, esta misma tienda ya estuvo cerrada un tiempo por reformas. Según fuentes de Apple, su objetivo de entonces fue el de "acentuar su característica de punto de encuentro para inspirar y experimentar’. Por ahora, se desconoce cuál será la finalidad en esta nueva renovación.