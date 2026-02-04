Mandri reabre al tráfico el 10 de febrero tras el corte por las obras de la L9 y L10

El Departament de Territori de la Generalitat reabrirá parcialmente el paso de vehículos por la calle de Mandri de Barcelona a partir del 10 de febrero por el avance de las obras en el tramo central de las líneas del metro L9 y L10.

En un comunicado, ha precisado este miércoles que se restablecerá la circulación en dos carriles, uno por sentido, entre el paseo de la Bonanova y la calle de Bigai.

Paralelamente, se restituirán el paso y las paradas de las líneas de autobús por la calle Mandri que se habían trasladado y modificado en los últimos meses y se habilitará un carril multiuso en el paseo de la Bonanova destinado a autobuses y a operaciones de carga y descarga.

Las líneas de autobús V11 y 70, que actualmente están desviadas en sentido descendente por la calle de Muntaner, recuperarán a partir del día 10 su itinerario y paradas en la calle Mandri.

Asimismo, la línea de bus V13 y el Nitbus N8 en sentido ascendente, que ahora circulan por la calle de Ganduxer, recuperarán itinerarios por la calle de Mandri con dos paradas en este vial y una tercera en el paseo de la Bonanova.

El estado de ejecución del túnel del tramo central y de los trabajos de la futura estación de Mandri permiten esta reapertura temporal, una vez completadas las tareas de puesta a punto de la tuneladora que se puso en funcionamiento este otoño para culminar el tramo de túnel pendiente hasta Lesseps.

En cuanto a la futura estación de Mandri, esta primavera está prevista la finalización de la obra civil del vestíbulo y de la salida de emergencia y ventilación de la estación.

El Govern trabaja en la finalización del tramo central de la L9 y L10 para conectar los ramales sur y norte.

En la actualidad están en funcionamiento 38 kilómetros en total de las líneas L9 y L10 que están activos, que suman 35 estaciones, y las obras que hay en marcha permitirán poner en servicio por fases diez kilómetros más y 12 estaciones adicionales que completarán la conexión entre los dos ramales.