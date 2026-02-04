Circulación
Mandri reabre al tráfico el 10 de febrero tras el corte por las obras de la L9 y L10
La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032
VIDEO | La tuneladora de la L9 del metro de Barcelona afronta el último año de excavación del tramo central de la línea
El Departament de Territori de la Generalitat reabrirá parcialmente el paso de vehículos por la calle de Mandri de Barcelona a partir del 10 de febrero por el avance de las obras en el tramo central de las líneas del metro L9 y L10.
En un comunicado, ha precisado este miércoles que se restablecerá la circulación en dos carriles, uno por sentido, entre el paseo de la Bonanova y la calle de Bigai.
Paralelamente, se restituirán el paso y las paradas de las líneas de autobús por la calle Mandri que se habían trasladado y modificado en los últimos meses y se habilitará un carril multiuso en el paseo de la Bonanova destinado a autobuses y a operaciones de carga y descarga.
Las líneas de autobús V11 y 70, que actualmente están desviadas en sentido descendente por la calle de Muntaner, recuperarán a partir del día 10 su itinerario y paradas en la calle Mandri.
Asimismo, la línea de bus V13 y el Nitbus N8 en sentido ascendente, que ahora circulan por la calle de Ganduxer, recuperarán itinerarios por la calle de Mandri con dos paradas en este vial y una tercera en el paseo de la Bonanova.
El estado de ejecución del túnel del tramo central y de los trabajos de la futura estación de Mandri permiten esta reapertura temporal, una vez completadas las tareas de puesta a punto de la tuneladora que se puso en funcionamiento este otoño para culminar el tramo de túnel pendiente hasta Lesseps.
En cuanto a la futura estación de Mandri, esta primavera está prevista la finalización de la obra civil del vestíbulo y de la salida de emergencia y ventilación de la estación.
El Govern trabaja en la finalización del tramo central de la L9 y L10 para conectar los ramales sur y norte.
En la actualidad están en funcionamiento 38 kilómetros en total de las líneas L9 y L10 que están activos, que suman 35 estaciones, y las obras que hay en marcha permitirán poner en servicio por fases diez kilómetros más y 12 estaciones adicionales que completarán la conexión entre los dos ramales.
