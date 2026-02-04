La Iglesia cede una parroquia para crear un centro de acompañamiento al final de la vida en Barcelona

El Arzobispado de Barcelona y la Fundación Mémora han alcanzado un acuerdo para poner en marcha un nuevo centro dedicado a la reflexión y al acompañamiento de las personas en la etapa final de la vida. El proyecto se ubicará en el actual edificio de la parroquia del Patriarca Abraham, en el barrio del Poblenou de Barcelona, que será cedido a la fundación durante un periodo de 50 años a cambio de un canon anual.

Según ha informado este miércoles el Arzobispado, el objetivo es crear un espacio que ofrezca apoyo emocional, divulgativo, educativo y comunitario tanto a las personas que afrontan el final de su vida como a sus familias y a los profesionales que las atienden. También se prevé que el centro tenga una dimensión de diálogo interreligioso.

La parroquia del Patriarca Abraham es un edificio singular, conocido por haber sido un espacio de atención religiosa durante los Juegos Olímpicos de 1992 y por su carácter interconfesional. Desde hace años, el Arzobispado buscaba un nuevo uso para este equipamiento que tuviera interés para la ciudad.

Parroquia Patriarca Abraham del Poblenou

Antes de que el proyecto pueda ponerse en marcha, será necesario aprobar un Plan Especial Urbanístico. Una vez completado este trámite, el edificio será desacralizado y rehabilitado para adaptarlo a su nueva función.

La comunidad parroquial que actualmente utiliza la iglesia del Patriarca Abraham será trasladada a la vecina parroquia de Sant Francesc d’Assís, donde podrá continuar con sus actividades religiosas y pastorales.

El Arzobispado ha señalado que el acuerdo permitirá obtener recursos para el mantenimiento de su patrimonio histórico en Barcelona y para el funcionamiento de las parroquias. La institución asegura que ya ha iniciado los trámites necesarios y que está informando del proyecto tanto a los feligreses como a los vecinos de la zona.