Alteración en la circulación

Una fuga en un coche de gas licuado corta el tráfico en la Granvia de L'Hospitalet en dirección a Barcelona

El incidente se ha producido cerca de las 14:00 horas en una gasolinera, mientras un vehículo estaba repostando y ha empezado a perder combustible, lo que ha llevado a la Guardia Urbana a desviar durante una hora a los conductores que se dirigían hacia la entrada de la capital

El vehículo que ha causado la fuga de gas licuado, en la gasolinera acordonada en la Granvia de L'Hospitalet.

El vehículo que ha causado la fuga de gas licuado, en la gasolinera acordonada en la Granvia de L'Hospitalet. / JR

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

L'Hospitalet de Llobregat
Una fuga en un coche que usa gas licuado como combustible ha obligado a cortar el tráfico en la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat, a la altura de la calle Salvador Espriu, este miércoles en torno a las 14:00 horas y durante aproximadamente una hora. El incidente se ha producido mientras el coche -un Toyota Land Cruiser negro con matrícula ucraniana- repostaba en un surtidor de GLP en una gasolinera de Repsol en las inmediciaciones del centro comercial Ikea. Ninguna persona ha resultado herida y no se ha detectado emisión activa de riesgo de gas al aire.

Agentes y vehículos de los Bombers de la Generalitat y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, en las inmediaciones de la gasolinera donde se ha producido la fuga.

Agentes y vehículos de los Bombers de la Generalitat y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, en las inmediaciones de la gasolinera donde se ha producido la fuga. / JR

Tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado tras recibir aviso del percance a las 13:57 horas. El contorno de la estación de servicio ha sido acordonado. Los bomberos han informado de que la alerta ha saltado al detectarse que el vehículo perdía combustible. Fuentes de la Guardia Urbana han informado en torno a las 15:00 horas que el incidente está controlado, pero el vehículo que ha sufrido la pérdida permanecerá inmovilizado durante unas horas. A su vez, se mantiene cerrado el acceso a la gasolinera, que ha quedado fuera de uso.

Humo del depósito

Algunos testigos han explicado que del coche afectado salía humo, lo que ha hecho saltar la alarma en la gasolinera. El vehículo tiene un depósito de gas licuado de 35 a 50 litros, han precisado los Bombers de la Generalitat.

Un urbano regulando el tráfico en la Granvia de L'Hospitalet, durante el corte provocado por la fuga de un vehículo que usa gas licuado como combustible.

Un urbano regulando el tráfico en la Granvia de L'Hospitalet, durante el corte provocado por la fuga de un vehículo que usa gas licuado como combustible. / JR

Los equipos de emergencia han examinado el coche y se han apostado en torno a la estación de servicio. A su vez, agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet han desviado el tráfico que se dirigía por la Granvia en dirección a Barcelona. Los policías han canalizado el tráfico por la calle Miguel Hernández y solo han permitido el paso a las líneas regulares de autobuses por la Granvia. El contratiempo ha originado un cierto atasco en el lateral de la avenida, una de las entradas principales a Barcelona viniendo desde el Baix Llobregat.

Los bomberos han comprobado que el depósito del coche se acabara de vaciar y el gas se disipara antes de reabrir la circulación en la Granvia. Los Bombers de la Generalitat no han concretado cuándo el tráfico recuperará la normalidad. De momento, los agentes efectúan comprobaciones de que no queda gas en el coche y que se está disolviendo.

TEMAS

