Plaza de Glòries

Cortado el Túnel de Glòries de entrada a Barcelona por un accidente múltiple

El siniestro ha paralizado una de las entradas más importantes a la ciudad y ha afectado también a la ronda Litoral

Tráfico intenso a la entrada de Barcelona por la Gran Via, cerca de Glòries, en una imagen de archivo

Tráfico intenso a la entrada de Barcelona por la Gran Via, cerca de Glòries, en una imagen de archivo / ZOWY VOETEN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Un accidente múltiple en la entrada de Barcelona ha obligado a cortar la carretera C-31 a la altura del Túnel de Glòries y ha dejado retenciones importantes desde Sant Adrià del Besòs.

Ocurrido este sobre las 18 horas de la tarde y "sin gravedad" aparente, el choque entre siete vehículos ha paralizado una de las entradas más importantes a la ciudad, dejando fuertes retenciones que se han acumulado a las que ya suelen registrarse habitualmente en la vía.

El Servei Català de Trànsit ha cortado la vía hasta que los Bombers de Barcelona acudan al lugar del incidente para retirar los vehículos accidentados y han hecho desvíos por Rambla Prim. Además, también ha afectado a los accesos desde la C-31 a la ronda Litoral, tanto en sentido norte como sur y se ha restringido el acceso de la misma en dirección C-31.

