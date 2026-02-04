Cornellà apuesta por la economía azul y acogerá la Universitat Marítima Europea de Barcelona

Cornellà de Llobregat acogerá "la primera universidad de Europa dedicada completamente a los estudios de la economía azul" en aproximadamente una década. Así lo ha anunciado este miércoles por la mañana el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, durante la presentación del proyecto de la Universitat Marítima Europea de Barcelona (UMEB), que prevé levantar tres edificios en "uno de los futuros ejes de transformación de la ciudad", cercano al sector Siemens-Elsa. La UMEB es una iniciativa del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y la Federación Española de Empresarios de Mar (IVEAEMPA). "La UMEB sitúa a Cornellà en el centro de un proyecto con vocación europea y de futuro", ha sostenido Balmón durante la presentación del proyecto, que se ha llevado a cabo este miércoles en el Castell de Cornellà.

Han acompañado al alcalde Balmón la presidenta de los clústeres catalán y balear de economía azul, Iolanda Piedra, y el presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat. La UMEB nace con vocación europea y el objetivo de dar respuesta a las necesidades formativas del sector marítimo y la economía azul: "Tenemos un 'gap' muy importante entre lo que demanda el mercado laboral y la oferta de profesionales en el sector marítimo o de economía azul", ha señalado Iolanda Piedra. "Faltan profesionales que las empresas puedan adoptar, no solo a nivel universitario, también a nivel técnico".

Para paliar esta falta, ha seguido Piedra, el Clúster Català d'Economia Blava contactó con el Ayuntamiento de Cornellà, que recibió la iniciativa con agrado. El gobierno local ha puesto a disposición del proyecto unos 4.000 metros cuadrados de suelo en terrenos cercanos a la antigua fábrica de Siemens, en los que se levantarán tres edificios. El primero, para "cubrir las necesidades formativas superiores"; el segundo, "para revalorizar los ciclos formativos"; y el tercero, "dedicado al mundo empresarial", concebido como un "entorno de trabajo compartido entre alumnado y empresas".

Maqueta de los tres edificios de la futura Universitat Marítima Europea de Barcelona / Jordi Otix

Tres edificios en 4.000 m²

Este despliegue triple sintetiza, a tenor de Piedra, la "nueva filosofía" que sustentará la oferta de la UMEB, basada en que "sea una universidad que piense y se estructure sus itinerarios formativos desde las necesidades empresariales, con una oferta formativa muy próxima al sector productivo y a las necesidades de I+D+I".

Pese a que todos los detalles aún no están claros (los impulsores han preferido no dar información sobre, por ejemplo, el presupuesto estimado del proyecto), han declarado que la inversión y la financiación será privada. Aún así, Piedra ha calendarizado que hacia el 2027 o el 2028 tienen previsto lanzar el primero de los recursos formativos, que sería un máster en línea. Asimismo, calculan que el primer edificio construido podría levantarse de aquí a cuatro años y que todo el proyecto podría ser una realidad en una década. Sobre el uso de los terrenos, el alcalde Balmón ha indicado que todavía no han sido cedidos, y los impulsores han explicado que deberán adquirir ese suelo para levantar el complejo universitario.

Previo paso por el Congreso

Para Piedra, este modelo formativo "solo puede nacer desde los clústeres", y respondiendo a una realidad "no solo catalana sino de todas las regiones litorales españolas". En este sentido, los impulsores solicitan que la creación de la UMEB no nazca del Parlament de Catalunya, sino del Congreso de los Diputados "vía propuesta del Gobierno" y radicando la sede "en la ciudad que ha tenido la visión de liderar este proyecto, que es Cornellà", ha indicado Iolanda Piedra, que ha definido al alcalde Balmón como un "visionario con mucha energía". Así, se está trabajando para conseguir una singularidad dentro de la propia ley, concretamente, en alguna "fórmula jurídica que permita dotar al proyecto de un marco excepcional, en coordinación con las administraciones competentes", detalla Piedra, cuya voluntad es la de arrancar la tramitación parlamentaria "lo antes posible".

Rueda de prensa de presentación de la Universitat Marítima Europea de Barcelona, con el alcalde Balmón y los presidentes de los clústeres marítimos de España y de Catalunya / Jordi Otix

Para el presidente del Clúster Marítimo Español, que representa a 150 entidades públicas y privadas y a unas 3.000 empresas, existe una necesidad de "captar jóvenes altamente capacitados que puedan cubrir las numerosas oportunidades laborales" que ofrece un sector "que genera 30 millones de euros de valor añadido y da trabajo a unas 130.000 personas". Javier Garat ha declarado que este mismo martes se firmó un manifiesto en el que las entidades del clúster demandan "una estrategia española de economía azul que permita coordinar todas las actividades marítimas en España". Una de las medidas que se incluyen en el decálogo propuesto es, precisamente, "impulsar la formación en todos los sentidos, tanto universitario como de formación profesional" para atacar la "escasez de personal y la falta de relevo generacional" en el sector.