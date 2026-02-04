Adiós a una de las pastelerías más queridas de Horta después de 70 años

Otro comercio emblemático de proximidad ha bajado la persiana en Barcelona. La pastelería Rovira, ubicada en el paseo de Maragall, en Horta, ha cerrado definitivamente tras más de siete décadas de actividad, poniendo fin a una larga historia ligada a la vida cotidiana del vecindario.

El cierre ha provocado una oleada de mensajes de tristeza y agradecimiento de los vecinos, muchos de los cuales han expresado en redes sociales lo que la pastelería significaba para el barrio. “Han cerrado después de 70 años. Mis padres eran clientes desde que la inaguraron y yo siempre compraba allí cañas de crema. En ningún otro sitio las he comido, e igual que todo lo que hacían”, escribió un vecino al conocer la noticia.

Pastelería Rovira

Otros clientes también han querido despedirse publicando mensajes hablando del establecimiento. “Me da mucha pena, un muy buen producto de toda la vida, y gente encantadora a la hora de despachar”, comenta una de ellas. Una tercera vecina lamenta la pérdida del comercio tradicional frente a la oferta actual: “Gracias por hacer durante tantos años pastas y pasteles de verdad, nada que ver con la ‘bollería industrial’ que ofrecen las panaderías cercanas; efectivamente, nuestro barrio ya no es tan barrio.”

Noticias relacionadas

La pastelería se despidió de su clientela con un gran cartel colgado en el escaparate del establecimiento, que más que un simple aviso era una carta de agradecimiento dirigida a los vecinos y clientes que han formado parte de su historia durante décadas.