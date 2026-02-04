Comercio emblemático
Adiós a una de las pastelerías más queridas de Horta después de 70 años
Cierra tras 80 años abierto en Gràcia el Forn Santa Clara, que no puede asumir el aumento del alquiler
Otro comercio emblemático de proximidad ha bajado la persiana en Barcelona. La pastelería Rovira, ubicada en el paseo de Maragall, en Horta, ha cerrado definitivamente tras más de siete décadas de actividad, poniendo fin a una larga historia ligada a la vida cotidiana del vecindario.
El cierre ha provocado una oleada de mensajes de tristeza y agradecimiento de los vecinos, muchos de los cuales han expresado en redes sociales lo que la pastelería significaba para el barrio. “Han cerrado después de 70 años. Mis padres eran clientes desde que la inaguraron y yo siempre compraba allí cañas de crema. En ningún otro sitio las he comido, e igual que todo lo que hacían”, escribió un vecino al conocer la noticia.
Otros clientes también han querido despedirse publicando mensajes hablando del establecimiento. “Me da mucha pena, un muy buen producto de toda la vida, y gente encantadora a la hora de despachar”, comenta una de ellas. Una tercera vecina lamenta la pérdida del comercio tradicional frente a la oferta actual: “Gracias por hacer durante tantos años pastas y pasteles de verdad, nada que ver con la ‘bollería industrial’ que ofrecen las panaderías cercanas; efectivamente, nuestro barrio ya no es tan barrio.”
La pastelería se despidió de su clientela con un gran cartel colgado en el escaparate del establecimiento, que más que un simple aviso era una carta de agradecimiento dirigida a los vecinos y clientes que han formado parte de su historia durante décadas.
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
- Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
- El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
- Desfile y feria gratuitos por el Año Chino en 2026 en Barcelona: fecha, horarios y programa
- Barcelona impone más de 10.000 multas en un año por circular sin casco en patinete eléctrico