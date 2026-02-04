Un ciberataque expone los datos de 6.800 inscritos en la bolsa de alquiler de Barcelona

Un ciberataque ha afectado a unas 6.800 personas que estaban inscritas en la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona entre los años 2014 y 2018, según ha explicado este miércoles el ayuntamiento de la capital catalana, que ha señalado que todas ellas han sido ya informadas.

"Hasta el momento no se ha detectado ningún uso fraudulento de estos datos ni ninguna petición al ayuntamiento de los ciberdelincuentes", han indicado fuentes municipales.

Sobre el ciberataque, han explicado que el pasado 26 de diciembre, festivo en Catalunya por Sant Esteve, se detectó una actividad irregular en la web del Consejo Social de la Vivienda de Barcelona. "Es habitual que los hackers esperen a fechas como esta, que prevén de baja actividad", han señalado las mismas fuentes.

Inmediatamente se activaron los protocolos para averiguar qué estaba pasando y actuar para cerrar la rendija de seguridad. Se informó a la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, al Centro criptológico nacional-Centro de emergencia y respuesta a incidentes del Estado, y a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

A raíz de esta alerta, el 29 de diciembre se desactivó la web del Consejo Social de la Vivienda de Barcelona, que desde el 5 de enero vuelve a estar operativa en otro servidor.

El Ayuntamiento de Barcelona estima que este incidente ha afectado datos de contacto de aproximadamente 6.800 personas inscritas en el portal de la bolsa de vivienda de alquiler de Barcelona entre el 2014 y 2018 para solicitar la visita de un piso, a las que les fue comunicado vía correo electrónico.

El consistorio recomienda vigilar las cuentas bancarias

En este comunicado a los afectados, el ayuntamiento les recomienda que tomen precauciones para evitar posibles actuaciones fraudulentas, como "comprobar regularmente la cuenta bancaria para detectar movimientos sospechosos o no previstos" y les ofrece que contacten con el consistorio para recibir atención personalizada en caso de que lo necesiten.

Siguiendo el protocolo de estos casos, esta comunicación se publicará en el DOGC en los próximos días.

Así mismo, las personas afectadas no tienen que hacer ningún trámite y su inscripción en la bolsa de vivienda sigue activa y operativa.

Noticias relacionadas

Según el consistorio barcelonés, este mismo miércoles, la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha dado por cerrado y archivado el incidente, "confirmando que se han tomado las medidas para solucionar el incidente y mitigar los riesgos".