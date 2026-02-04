De Chuck Norris a la rana Gustavo o Drácula: las otras estatuas del autor de Mercury y Caballé que se esconden en Budapest

Barcelona se ha quedado fuera de la 'ruta de las miniesculturas' creadas por Mihály Kolodko y que se pueden disfrutar principalmente en Budapest así como en algunas otras ciudades de Ucrania, Hungría, Polonia, Alemania, República Checa, Croacia, Italia, Suecia, Eslovenia e, incluso Corea del Sur. Se trata de una nueva forma de arte urbano que Kolodko empezó a desarrollar en 2010, con una figura del farolero llamado tío Kolya en Uzhhorod (Ucrania) la ciudad natal del artista.

Reside en Budapest desde hace 15 años y precisamente en esta ciudad hay rutas para localizar estas miniesculturas, ya que la mayoría están colocadas en lugares poco habituales y siempre con un sentido. Kolodko explica que las autoridades de esta ciudad, igual que las de otros lugares, permiten que permanezcan en la calle, una situación que no se ha dado en Barcelona ya que el Ayuntamiento ha ordenado retirar las figuras de Montserrat Caballé y Freddie Mercury que el escultor instaló a mediados de enero al lado de la Font Màgica de Montjuïc.

Al igual que los cantantes que inmortalizaron 'Barcelona', las más de 40 esculturas de unos 15 centímetros de alto instaladas en Budapest narran historias y efemérides de esta ciudad, de su imaginario piopular o de la cultura húngara. Una de ellas es la miniestatua de Chuck Norris cerca del puente Megyeri, ya que es la denominación que consiguió más votos cuando el Ministerio de Economía y Transporte de Hungría abrió un concurso para denominar este punto. La legislación húngara permite nombrarlos con personalidades fallecidas y por eso no pudo ser.

También hay una reproducción de la rana Gustavo como homenaje a uno de los platos más importantes en Hungría hace un par de siglos como son las ancas de rana. Hay un astronauta para destacar la figura del ingeniero húngaro Ferenc Pavlics quien diseñó las ruedas del rover de la NASA que se movió por la Luna o una Arca de Noé que tras la lluvia ofrece una visión del arco irís complementándola cuando el sol ilumina la zona.

Además, hay un buzo con llaves cerca del New York Café para recordar cuando el escritor húngaro Ferenc Molnár arrojó la llave del local como símbolo que nunca cerraba. Sólo lo hizo por la Segunda Guerra Mundial. Para recordar a Béla Lugosi, cuyo nombre real es Béla Ferenc Dezső Blaskó, cerca de su estatua hay una figura de Drácula y también hay el cadáver de una ardilla con una pistola cerca de la escultura de Peter Falk, el actor que interpretaba a Colombo.

Kolodko tiene algunas estatuas en colores como una que representa a Garfield, el gato, o otra que simboliza a Lisa Simpson atada como Juana de Arco cerca de un mercado municipal.

Cada escultura guardia su historia, como las de Barcelona. Sin embargo, los ciudadanos y visitantes a la capital catalana únicamente pudieron conocer durante 12 días la importancia de Caballé y Mercury para la capital catalana, para Kolodko y para la historia de la música antes de que fueran retiradas y acabasen en custodia del Archivo de Sants-Montjuïc.