Acto honorífico
Carme Elias recibe, emocionada, la Medalla de Oro de Barcelona por su trayectoria como actriz y su valentía ante el Alzheimer
Ha agradecido el premio y ha asegurado que es "feliz" pese la enfermedad y que no piensa en lo que vendrá después
Carme Elias, el alzhéimer y cómo aceptarlo en 'Mientras seas tú': "Yo soy actriz y la cámara te da la vida"
La actriz Carme Elias ha sido distinguida este miércoles por la tarde con la Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona, en una ceremonia íntima presidida por el alcalde Jaume Collboni. "Mis padres aceptaron el teatro al no afectar al trabajo que tenía en un banco", ha relatado.
"Cuando supe que me daban la medalla, me alegré y miré atrás para ver aquella niña que le gustaba leer en voz alta en el colegio y a aquella adolescente que comenzó a hacer teatro en su barrio", ha reflexionado Elias, en un acto íntimo celebrado en el Saló Ciutat del Ayuntamiento en el que también han intervenido su hermano, Joan Elias, y las actrices Silvia Marsó y Carme Sansa.
También se ha referido, visiblemente emocionada, al Alzheimer, enfermedad que anunció que padece en 2022, y ha afirmado que es "feliz" pese a la situación que vive y que no piensa en lo que vendrá después. Ha añadido que se refiere a la afección como 'Al' y que su estimulación en la vida le ha durado hasta la llegada de la enfermedad, que desde entonces le ha condicionado toda su vida.
El pleno de Barcelona aprobó el pasado 21 de noviembre otorgarle el reconocimiento por su "larga trayectoria profesional en el mundo del teatro y el cine y los valores que definen Barcelona como ciudad abierta, culta, sensible y comprometida con las personas".
Valentía ante el Alzheimer
Collboni ha afirmado que el acto ha querido ser de "reconocimiento, amor y estima a una de las grandes actrices del país" y un homenaje a su carrera en mayúsculas y por la vinculación profunda y constante con la ciudad y la cultura catalana, en sus palabras. "Barcelona es una ciudad rendida a tus pies, a tu capacidad de inspirarnos y de transformarnos desde la interpretación, desde el arte de dar vida a las palabras", ha expresado.
Ha remarcado que en los últimos años la actriz se ha mostrado "mucho más allá de la profesión, profundamente humana e indestructiblemente valiente que mira de cara al Al (Alzheimer)". En este sentido, ha subrayado que su ejemplo sirve para muchas personas que conviven con esta enfermedad y que ha demostrado que se puede "explicar y compartir para ayudar que haya movilización de recursos" para seguir su investigación.
Joan Elias, Marsó y Sansa
Joan Elias se ha mostrado muy orgulloso por la distinción a su hermana, a quien ha definido como una "barcelonesa de los pies a la cabeza" y que sorprendió a sus padres cuando les dijo que quería estudiar teatro, ya que no había ningún antecedente en su familia que se hubiera dedicado a las artes y la cultura.
Por último, Marsó y Sansa han intervenido juntas y han recordado que forjaron su amistad con Elías en el rodaje de la serie 'Dones d'aigua', en 1997, y que desde entonces han hecho "piña" y siempre que pueden se ven las tres juntas.
