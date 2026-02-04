El bloque experimental WikiHousing alza cuatro pisos prefabricados en tiempo récord en el Poble-sec de Barcelona

El barrio del Poble-sec de Barcelona estrenará cuatro pisos públicos sin apenas darse cuenta, entre la dimensión minúscula del solar y la brevedad de las obras. Se trata del bloque experimental WikiHousing, en el paseo de la Exposició número 38. Un reto de innovación municipal asignó en 2021 este terreno de 100 m² a un proyecto de construcción mediante módulos de madera prefabricados de forma comunitaria, sostenible y veloz. La planta baja se ha montado este enero y el segundo nivel llega en grúa este miércoles, ocasión que servirá de presentación pública con promotores, participantes y autoridades.

“La previsión es alzar una planta por semana, porque en el taller ya quedan muy terminadas”, exponen los arquitectos David Juárez y David Bravo, almas del proyecto. La constructora especializada Tallfusta acoplará cada módulo durante el mes de febrero. Entonces solo quedarán por hacer las instalaciones de suministros y los revestimientos, dos procesos que sí se realizan in situ. “El exterior quedará terminado en menos de un mes, incluso la cubierta fotovoltaica, y el interior requerirá unos tres meses más”, exponen. Así, en junio podría quedar finalizado el montaje. “Y aprovecharemos el tiempo entre el final de obra y la obtención de cédulas y permisos para realizar visitas guiadas y dinámicas formativas y divulgativas, ya que este año Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura”, remachan.

La iniciativa WikiHousing, del estudio Straddle3, la consultora Societat Orgànica y el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), explora fórmulas pioneras para generar vivienda asequible, rápida, sostenible y participativa. El consistorio ha financiado el 46% del coste del bloque, que será de titularidad municipal y se destinará a jóvenes inscritos en el registro municipal de solicitantes de vivienda protegida. Las cuatro viviendas tendrán 45 m² y se alquilarán a precio reducido.

Aprender construyendo

La prefabricación comunitaria ha sido en sí misma una innovación también. Un centenar de jóvenes barceloneses han participado en los sucesivos talleres de formación, codiseño y construcción real de los módulos desde 2023 hasta este verano. Su trabajo voluntario, vehiculado a través de entidades como la cooperativa Impulsem de inclusión sociolaboral o el Col·legi d’Arquitectes (COAC), les ha reportado diplomas que acreditan los conocimientos adquiridos.

No son los únicos cómplices, puesto que varias empresas privadas también han colaborado con la cesión de material y fondos. La agencia Antonomasia, encabezada por Andrea Sassi, les ya ayudado en la búsqueda de alianzas. El patrocinio más destacado es el la compañía eléctrica Holaluz, con una “generosa aportación” económica y la provisión de las placas solares que permitirán que el edificio genere más electricidad de la que gaste. También sobresale el fabricante Technal, que aporta todas las ventanas de aluminio reciclado del inmueble, o la marca de sanitarios Roca.

Se puede construir mucho más ecológico e igual de barato" David Juárez y David Bravo

Juárez y Bravo recuerdan que ciudades como Barcelona tienen retales de suelo “inviables de edificar con la tecnología constructiva ordinaria, pero que con otra fórmula más eficiente son espacios de oportunidad para introducir cientos de viviendas”. Su alternativa pasa “una estructura de madera muy optimizada”, que recorta costes y calendario: “Combinamos el contralaminado macizo con entramados ligeros donde sea posible, que permiten reducir la cantidad de madera necesaria”. Esta técnica, usada desde el siglo XVIII por los colonos norteamericanos, detallan, teje mallas de listones finos similares a las de los cestos de mimbre. La han usado para los suelos, fachadas y techos a partir de la primera planta.

Subrayan también la búsqueda de "eficiencia urbana y económica”: “Se puede construir mucho más ecológico e igual de barato”. “El tiempo de construcción es un vector muy importante, porque además de reducir molestias a vecinos y acortar la amortización de la inversión, permite a la Administración intervenir dónde se necesite cuándo se necesite”. La rapidez o lentitud, lamentan, hoy no queda reflejada en el precio por m² de las promociones y “siempre debería formar parte del Excel”.