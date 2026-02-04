Barcelona tendrá un superpuente este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín

Recuperamos este artículo publicado originalmente el 13 de enero ante la proximidad de las fiestas descritas.

Barcelona celebrará el mismo fin de semana de febrero dos fiestas populares y una festividad comercial, con un lunes de libranza escolar como colofón. El calendario de 2026 ha sido especialmente caprichoso y se solaparán totalmente las fechas del Carnaval (12-18 de febrero) y de Santa Eulàlia (12-15 de febrero), la fiesta mayor ‘pequeña’ o de invierno dedicada a la patrona mártir de la ciudad. Además, el sábado 14 de febrero será San Valentín, la cita romántica más esperada por restaurantes, tiendas de regalos y floristerías.

El triplete festivo y el puente escolar para miles de familias augura tres días de intensa actividad económica y cultural en Barcelona, con calles, negocios y transportes llenos. Con permiso de las lágrimas de Santa Eulàlia, lluvia que el año pasado obligó a suspender varias convocatorias. El Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) apunta a EL PERIÓDICO que prevé conciliar ambos programas de actos municipales sin perder ni modificar sustancialmente ninguna de las actividades principales. Anunciará los detalles en las próximas semanas.

Diada castellera por las fiestas de Santa Eulàlia en la Plaça Sant Jaume, en Barcelona. / Nazaret Romero / ACN

El clímax de la coincidencia será el arranque: el miércoles 12 de febrero es la diada de Santa Eulàlia y además es Jueves Lardero. La liturgia de la jornada patronal incluye el Baile de Santa Eulàlia, la colocación del estandarte en el balcón consistorial, numerosas puertas abiertas en museos y la curiosa procesión de las Laies, que es una cercavila solo de gigantas.

El Jueves Lardero es el día del desembarco del rey Carnestoltes, la reina Belluga y todo su séquito, que empieza por la tarde con el desfile del Arribo y culmina con la Taronjada, una lluvia de confeti naranja incorporada a la fiesta en 2012 en alusión a las batallas campales en la Barcelona del siglo XIV. El año pasado el Arribo se trasladó a Sants y dejó libre la Rambla, donde se había celebrado en las ediciones anteriores. La descentralización tiene visos de repetirse para esquivar las obras de la Rambla y los actos patronales.

Arranca el Carnaval 2025 de BCN en Sants / MANU MITRU

El viernes y el fin de semana, Santa Eulàlia ofrecerá un despliege de ‘cercaviles’ de gigantes, ‘bastoners’ y bestiario, con correfoc el sábado y la tradicional jornada dominical de ‘castells’ de las collas locales. Todo ello, en el casco histórico. En cambio, el foco de atención carnavalero se desplaza a los barrios durante el fin de semana, con casi medio centenar de propuestas de proximidad y dirigidas al público infantil.

El lunes será festivo en muchos colegios de la ciudad, aunque no es una disposición obligatoria. El consejo de educación municipal aprobó en junio la propuesta de días festivos de libre disposición para el curso 2025-2026 e incluyó el 16 de febrero. Aunque suelen hacer suya la propuesta de ciudad, las escuelas tienen autonomía de gestión y pueden elegir otra fecha que les encaje más. Después de una semana intensa, el miércoles 18 de febrero concluye el Carnaval con el Entierro de la Sardina, actividad normalmente de pequeño formato en los barrios.

Los mappings, la semana antes

En cambio, el festival de artes lumínicas Llum BCN escapará de la maratón de actos. La edición 2026 se celebra unos días antes, del 6 al 8 de febrero, en vez de fundirse con Santa Eulàlia como en sus inicios hace 15 años. Volverá a ofrecer un amplio repertorio de instalaciones contemporáneas y mappings en las calles al sur de Glòries, a las que acude un público fiel y masivo. Se mudó al Poblenou en 2018 y ya no lo ha abandonado.