Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesBarcelonaEpsteinAP7Calendario laboralQuirón PrevenciónSarampiónRedes socialesOuigoEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Educación

Puertas abiertas en escuelas e institutos 2026 en Barcelona: calendario completo y todo lo que debes saber

Estas jornadas son el primer paso antes de la preinscripción obligatoria

Barcelona tiene menos escuelas de alta complejidad con buenos resultados académicos que Tarragona, Lleida y Girona

La depresión crece entre niños y adolescentes y afecta al rendimiento escolar

Niños en un colegio de Barcelona.

Niños en un colegio de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Elegir centro educativo es una decisión que se repite en distintos momentos de la vida académica y que, casi siempre, llega acompañada de dudas

Ya sea para empezar la primaria, pasar a la ESO, escoger un ciclo formativo o decidir qué universidad marcar como primera opción, el proceso genera incertidumbre. 

Comienzan en febrero

Ante este panorama de incertezas, las jornadas de puertas abiertas se presentan como una herramienta clave en todas estas etapas: colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades abren sus aulas para mostrar instalaciones, explicar proyectos educativos y resolver preguntas.

Estas jornadas se llevan a cabo antes de las preinscripciones escolares obligatorias, que deben realizarse durante el mes de marzo o abril. 

Este año, las puertas abiertas en escuelas e institutos para el curso 2026-27 de Barcelona darán comienzo en febrero. Para conocer las fechas disponibles se debe consultar la web oficial de cada escuela y reservar el día y hora para realizar las visitas

Canovelles 21/01/2025 Escola Jacint Verdaguer de Canovelles. tema sobre la gestión de la diversidad en el aula. escuela educacion infantil colegio aula profesor profesora escolar Fotografía de Ferran Nadeu

Una niña con una cámara de juguete en un colegio de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

El primer paso

Para facilitar la accesibilidad de las familias, la mayoría de colegios e institutos harán encuentros y reuniones tanto presenciales como en línea

Además, el Consorci d'Educació de Barcelona ha habilitado un buscador para consultar el calendario de puertas abiertas de todos los centros públicos y privado-concertados del municipio, que en algunos centros comenzaron a mediados de enero y que en otros se extenderán hasta mayo

Estas jornadas son el primer paso antes de iniciar los trámites de la preinscripción escolar, donde las familias y alumnos pueden conocer de primera mano las instalaciones y escoger el centro que más les convenga

Barcelona 09/09/2024 Vuelta al colegio. Primer día del curso escolar con el regreso a las clase. En la foto, alumnos y alumnas de tercero de primaria en una aula de la escuela Institut Escola Les Arts, en el barrio de la Bordeta TENEMOS PERMISO PARA PUBLICAR ESTAS FOTOS AUNQUE APAREZCAN LAS CARAS Fotografía de Ferran Nadeu

Niños en un colegio de Barcelona. / FERRAN NADEU / EPC

Plazos para la preinscripción

Tras esto, Educació establece unos plazos para realizar las preinscripciones:

Noticias relacionadas

  • Presentación de solicitudes por internet para la educación infantil y primaria: del 4 al 18 de marzo.
  • Preinscripción a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO): del 5 al 18 de marzo.
  • Preinscripción a bachillerato: del 9 al 16 de abril.
  • Preinscripción a estudios de música y danza: del 18 al 27 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  2. La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
  3. Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
  4. Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
  5. Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
  6. El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026
  7. Desfile y feria gratuitos por el Año Chino en 2026 en Barcelona: fecha, horarios y programa
  8. Barcelona impone más de 10.000 multas en un año por circular sin casco en patinete eléctrico

Un ciberataque expone los datos de 6.800 inscritos en la bolsa de alquiler de Barcelona

Un ciberataque expone los datos de 6.800 inscritos en la bolsa de alquiler de Barcelona

Una exjefa de TMB acusa ante la jueza a directivos de la entidad de "presiones e injerencias" por un caso de acoso laboral

Una exjefa de TMB acusa ante la jueza a directivos de la entidad de "presiones e injerencias" por un caso de acoso laboral

Puertas abiertas en escuelas e institutos 2026 en Barcelona: calendario completo y todo lo que debes saber

Puertas abiertas en escuelas e institutos 2026 en Barcelona: calendario completo y todo lo que debes saber

El bloque experimental WikiHousing alza cuatro pisos prefabricados en tiempo récord en el Poble-sec

El bloque experimental WikiHousing alza cuatro pisos prefabricados en tiempo récord en el Poble-sec

La sala de venopunción Baluard pasa a depender del Hospital del Mar

La sala de venopunción Baluard pasa a depender del Hospital del Mar

Ni Sarrià ni el Eixample: habitaciones más caras de Catalunya no están en Barcelona

Ni Sarrià ni el Eixample: habitaciones más caras de Catalunya no están en Barcelona

El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral

El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral

Barcelona adjudica los chiringuitos de la playa: en Sant Miquel pagarán más de un millón de euros al año

Barcelona adjudica los chiringuitos de la playa: en Sant Miquel pagarán más de un millón de euros al año