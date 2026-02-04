Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera

El Sector Prim está llamado a ser el primer gran grupo de viviendas de los que se edificarán en torno a la futura estación de la Sagrera, que aspira por fin a terminarse en unos seis años en el extremo de Barcelona que se arrima al Besòs. Encajado entre el proyectado parque lineal que soterrará las vías del tren y los bloques de la Verneda y la Pau, el vecindario que estará pegado al nodo de transportes contará con 3.360 pisos, de los que se estima que 1.476 hogares serán de iniciativa privada y 1.884 dispondrán de protección oficial. Las obras para abrir las calles y levantar los domicilios en las 19 hectáreas que ocupará la zona residencial deben empezar entre 2028 y 2029, calcula el ayuntamiento. En todo caso, antes tendrá que desaparecer el polígono de fábricas, talleres y garajes que todavía cubre en gran medida la superficie que se reserva para el barrio que colindará con la gran terminal de alta velocidad.

La promoción inmobiliaria se extenderá de la calle del Pont del Treball Digne a la de Jaume Brossa, delimitada por la ronda de Sant Martí en el lado montaña -cuya longitud se ampliará- y la calle Santander en la banda de mar, con la Rambla Prim como eje. En el tramo más ancho a rehabilitar de toda esa extensión se cuentan una treintena de naves condenadas a la piqueta. El plan en ciernes las juzga incompatibles con la reconversión de la zona, que se quiere poblar con vegetación y grandes espacios públicos, en los que el tráfico de vehículos esté restringido.

La empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), gestora de las obras de la estación y la remodelación urbanística que la acompaña, está en proceso de contratar los proyectos técnicos para demoler los locales industriales. “La idea es adjudicarlos en marzo y tener los planes redactados en septiembre”, divisa BSAV. Una vez diseñada la operación, será el turno de que la maquinaria acceda para borrar el carácter fabril del lugar y dejar un solar expedito para construir. “No hay fecha concreta para comenzar los derribos pero podría ser a mediados de 2027 -augura la compañía-. Y la idea es que estén finalizados en su mayor parte en 2027”.

Direcciones sentenciadas

Las naves a echar abajo suman 56.814 metros cuadrados. De cara a la reforma, figuran 36 direcciones distintas de locales que tendrán que ser derruidos. Son 16 en la calle Santander, nueve en la Rambla Prim, seis en Via Trajana y cinco en la calle Bonaventura Gispert.

Se dividen en cuatro parcelas de las que apenas quedará nada en pie, salvo el instituto Salvador Seguí, la masía de Can Riera y el muro de la riera de Horta. Aparte de esas excepciones, no se indultará ningún otro inmueble. La planificación advierte que se tendrán que tomar medidas para compaginar las obras con el horario del centro educativo.

En una valoración preliminar, BSAV tasa que los derribos costarán unos 5,15 millones de euros. Las condiciones de la contratación en marcha admiten que “el ámbito incluye muchas naves industriales cuyas cubiertas son placas de amianto con fibrocemento”, aparte de otros techos y bajantes fabricados con el material tóxico. Anticipa que, aunque “no se han podido inspeccionar todas las naves”, es sabido que “el contenido de algunas de ellas incrementará el presupuesto del proyecto notablemente”. Aparte, la empresa pública se presta a desembolsar hasta 159.624,93 euros por los contratos de los cuatro informes previos a que los edificios se reduzcan a cascotes.

Pago de compensaciones

Las demoliciones conllevan el pago de compensaciones por las propiedades que se destruirán. BSAV explica que ha correspondido al Ayuntamiento de Barcelona elaborar un proyecto de reparcelación que “ha valorado las indemnizaciones de las construcciones y las actividades que los propietarios tienen que percibir”. La propuesta se halla en la fase de resolución de las alegaciones presentadas antes de que entre en vigor.

El planeamiento aprobado en 2022 para erigir el Sector Prim prefijaba un pago de 30,10 millones de euros en indemnizaciones, repartidos entre 14,9 millones para compensar el traslado de actividades y 15,19 millones por construcciones a derribar. “Se indemniza a las actividades que tienen licencia de actividad concedida por el ayuntamiento”, apunta BSAV. Agrega que hay muchas empresas en precario. “En el contrato ya renuncian a cualquier indemnización”, afirma.

Las obras para trazar vías hasta ahora inexistentes, ampliar paseos y acometer las demás labores de urbanización supondrán una inversión de 85,71 millones de euros, una cuantía que incluye el importe de los derribos. La factura se repercute a “los propietarios adjudicatarios de techo del sector, en porcentaje a los derechos adjudicados”, indica BSAV.

El ayuntamiento afrontará el gasto en primera instancia. “Luego girará a los propietarios una cuota por los gastos de derribo, entre otros costes a asumir”, precisa la compañía. BSAV confía en que la transformación urbanística le reporte unos 85 millones de euros, un 20% de los ingresos presupuestados que tiene pendientes de obtener.

No hay una fecha concreta de cuándo el Sector Prim estará edificado por completo. No obstante, el planeamiento establece un margen de 10 años para urbanizar, construir y vender los pisos desde que el proyecto de reparcelación se apruebe definitivamente, lo que aún no ha ocurrido.