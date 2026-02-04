El incendio de una furgoneta obliga a cortar totalmente la Ronda Litoral en sentido Trinitat

Tráfico
El área metropolitana de Barcelona ha vuelto a amanecer este miércoles con una situaicón especialmente complicada de tráfico en plena hora punta. A las habituales retenciones se han sumado varios incidentes, en un contexto todavía marcado por la crisis ferroviaria que arrastra Catalunya desde hace semanas.
Según ha informado el Servei Català de Trànsit, tres grandes focos de incidencias están condicionado la movilidad: un incendio en la Ronda Litoral, dos accidentes en la A-2 y las restricciones que siguen vigentes en la AP-7 a la altura de Gelida por las obras derivadas del descarrilamiento de un tren bajo esta vía el pasado 20 de febrero.
Incendio en la Ronda Litoral
En la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona, la vía ha quedado totalmente cortada entre Diagonal Mar y Poblenou en sentido Trinitat a causa del incendio de una furgoneta.
Dos accidentes en la A-2
La autovía A-2 también está registrando una mañana muy complicada por dos accidentes en puntos distintos del trazado.
En Cornellà de Llobregat, en sentido Barcelona, un siniestro ha provocado el corte de uno de los carriles, lo que ha reducido la capacidad de la vía en plena hora punta.
Al mismo tiempo, otro accidente en Corbera de Llobregat ha obligado a cerrar un carril en sentido Lleida, generando retenciones también en dirección al interior.
La AP-7, abierta solo para autobuses en Martorell
A esta situación se ha añadido la afectación que todavía sufre la AP-7 en el tramo de Gelida, donde continúan las obras tras el descarrilamiento de un tren que circulaba bajo esta autopista el pasado 20 de febrero.
Desde este miércoles se ha habilitado un carril en la AP-7 entre Martorell y Gelida en sentido sur, pero únicamente para el paso de autobuses interurbanos y los autocares del servicio alternativo de Renfe. Estos vehículos salen por Gelida, a través de la BV-2249, antes de llegar al tramo en obras.
El acceso está estrictamente controlado: el personal de seguridad de la obra solo permite el paso a los autocares que están expresamente autorizados, por lo que el resto de vehículos continúan sin poder pasar por este tramo de la autopista.
