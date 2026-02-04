Barcelona adjudica los chiringuitos de la playa: en Sant Miquel pagarán más de un millón de euros al año

Barcelona ha dado adjudicado ya de forma definitiva la concesión de los 11 chiringuitos del litoral de la ciudad para el periodo 2026-2029, marcada por el récord económico del canon municipal. El más cotizado, en la playa de Sant Miquel, pagará algo más de un millón de euros. En general, casi todas las ofertas han estado por encima de las de 2022, pese a que el ayuntamiento ha intentado ampliar los criterios de "calidad" y otorgar solo un 15% de la puntuación a la cuestión económica, tratando de frenar las 'subastas'. El área de Parques y Jardines ha confirmado a todos los operadores que se habían situado a la cabeza de cada una de las posiciones, pero que en el último mes han tenido que acreditar la veracidad de sus propuestas.

Cuatro de ellos incluso han tenido que documentar si eran viables y realistas sus proposiciones económicas, que el propio ayuntamiento había puesto en cuestión como "alzas temerarias" por la desviación que marcan sobre el canon base y el resto de los aspirantes. Entre ellos figura el de Sant Miquel (Mamma Mia del Poblenou SL) que incluye hamacas y parasoles y pagará 1.018.345 euros por temporada, como avanzó este diario, al incrementar un 211% el canon mínimo. Ha vencido a otro postor mayor, que no ha obtenido tantos puntos en otros requisitos. El otro chiringuito en la misma playa no incluye hamacas y se ha concedido por 643.842 euros, pese a que había una oferta incluso a 871.598, que se quedó por debajo al no sumar tantos años de experiencia.

El consistorio también ha dado por buenas finalmente las cantidades disparadas ofrecidas en playas como Sant Sebastià, donde el ganador pagará 550.027 euros al año (más del doble que en la anterior adjudicación) al haber incrementado un 754% el canon mínimo de salida. En otro chiringuito del mismo tramo litoral se habían llegado a ofrecer 971.508 euros, aunque el operador que se ha impuesto abonará unos 230.000 euros menos.

Hasta tres para un mismo operador

Recapitulando los datos del concurso, se contabilizaron 67 ofertas de 21 licitadores, con el resultado inicial tras la valoración de las propuestas casi todas han logrado más de un emplazamiento. Ha logrado el triplete la empresa Mia Mamma del Poblenou SL; consiguen dos chiringuitos Anish Rme SL, Leoni 2008 SL y Sweet Tradicion SL, mientras que se adjudican uno Yes We Pizza SL y Random Victoria SL.

Otros tres lotes para gestionar (sin chiringuito) 100 tumbonas y 50 parasoles en Barceloneta y Somorrostro han cambiado de manos en algún caso al recaer en Cantina Band SL (con dos) y la UTE Barcelona Conviction. Pese a que estas llegan a cotizar a casi 135.000 euros al año, las condiciones del concurso siguen imponiendo que sean solo tumbonas básicas, sin colchones ni elementos de diseño como camas balinesas o similares que podrían hacerlas más rentables.

Desde el 23 de diciembre, los interesados escogidos en primera posición han tenido que "justificar oportunamente" las pujas "desproporcionadas" y acreditar los "requerimientos de documentación previos a adjudicar los derechos de explotación de las autorizaciones de ocupación temporal de lo servicios de temporada de playa de Barcelona". El concurso estrenaba criterios que abarcan desde acreditaciones medioambientales y turísticas (que supuestamente han podido obtener los elegidos), hasta compromiso de contratación a personal en paro o con discapacidades, los idiomas de la plantilla, e incluso aceptar rebajar un 10% los precios máximos de las consumiciones que este año ha actualizado el consistorio.

Excluídos por un plano

La adjudicación final, que esta semana ha sido comunicada a los ganadores, no ha tenido en cuenta finalmente a siete candidatos excluidos de la valoración por un error en la presentación de los planos del aseo para discapacitados. La empresa constructora de este mobiliario les facilitó un diseño erróneo en medidas, y el consistorio los descalificó, en lugar de darles puntuación cero en este apartado. Uno de ellos, que llevaba 25 años con concesiones en las playas de la marca El Chiringuito Group, recurrirá por vía administrativa y está dispuesto a llegar a la vía judicial.