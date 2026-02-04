El Ayuntamiento de Badalona derriba un edificio en riesgo de ruina ocupado por siete personas

La Guàrdia Urbana de Badalona ha desalojado este martes a las siete personas que ocupaban el número 13 edificio la calle Isaac Albéniz del barrio de la Salut. El edificio, explica el gobierno municipal en un comunicado, presentaba "peligro de ruina inminente", de manera que ha procedido después a su demolición de manera subsidiaria.

Se trataba de un edificio de planta baja y dos pisos que, según el informe de los técnicos municipales, "no reunía las condiciones mínimas de seguridad para garantizar la integridad de las personas".

El gobierno Albiol asegura que los ocupas habían pinchado el suministro eléctrico de la finca, que ya era deficiente, lo que "comportaba un elevado riesgo de incendio".

Interior del edificio desalojado por riesgo de ruina por el Ayuntamiento de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

El inmueble "llevaba tiempo ocupado por siete personas", aunque en el momento del operativo, solo cuatro de ellas se encontraban en las viviendas. Según el Ayuntamiento, ninguna de ellas ha solicitado asistencia a los servicios sociales del municipio.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha señalado el "riesgo" que suponía la ocupación de la finca "para los vecinos del entorno". "En Badalona no aflojamos, siempre al lado de los vecinos para que puedan vivir tranquilos".