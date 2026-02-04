Ni Sarrià ni el Eixample: habitaciones más caras de Catalunya no están en Barcelona

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas en las grandes ciudades españolas actuales. Comprar o alquilar un piso en solitario o, incluso, en pareja, es una tarea muy complicada para los jóvenes que pretenden emanciparse.

Y es que la edad de emancipación en España es de las más altas de Europa: según un informe de 2024 del Eurostat, en 2023, la media en la Unión Europea era de 26,3 años, incluso más baja que los 26,4 del año anterior.

Sin embargo, en España esta edad asciende hasta los 30,4 años, y es el cuarto país de la UE en el que los jóvenes se van más tarde de casa de sus padres.

Alquiler y compraventa

Y estos datos no son para menos: como indica el portal inmobiliario Idealista, España registró una subida interanual del 16,4% durante el último trimestre de 2025.

No obstante, en el municipio de Barcelona, el metro cuadrado del alquiler registró en diciembre una bajada del 0,7% hasta los 23,8 euros/m2. Aun así, un piso de tan solo 60m/2 tendría un precio mensual de 1.428 euros.

En cuanto a la compraventa de inmuebles, el coste subió un 1,1% en diciembre respecto al mes anterior. Actualmente, el metro cuadrado alcanza los 5.144 euros, lo que significa que un piso de las mismas dimensiones que el anterior, tendría un precio de 308.640 euros.

Alquiler por habitaciones

Por este motivo, el 87% de los jóvenes españoles se ven obligados a compartir casa para reducir los gastos y así poder emanciparse, según los datos que proporciona el reciente informe ‘Un problema como una casa’, elaborado por el Consejo de la Juventud de España.

No obstante, el precio de alquiler por habitaciones también vive su momento más caro: como indica el estudio 'Viviendas compartidas en España en 2025' del portal Fotocasa, compartir piso en 2025 cuesta un 55% más que hace tres años, con una media de 521 euros al mes.

Además, Catalunya es la comunidad autónoma con el precio más alto: alcanza los 638 euros de media y en el municipio de Barcelona los 666 euros.

La ciudad más cara de España

Esta problemática también se extiende fuera de las capitales, y es que Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona), es la ciudad española con el precio más alto por habitación.

722 euros al mes es lo que debe pagar una persona por un dormitorio en un piso compartido, unos precios inimaginables hace unos años.

Dentro de la ciudad de Barcelona, las habitaciones más caras se encuentran en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, donde de media cuestan 708 euros. Al otro extremo está Nou Barris, a 536 euros.

Pl. Sant Pere (Sant Cugat del Vallès). / Enric / Wikipedia

Se repiten patrones

En Horta-Guinardó se encuentran a 595 euros de media. Por encima de este precio, se sitúan el resto de distritos: Sant Andreu (609 euros), Sant Martí (614 euros), les Corts (639 euros), Sants-Montjuïc (644 euros), Gràcia (668 euros), Ciutat Vella (678 euros) y Eixample (681 euros).

Estos precios también se ven reflejados en las preocupaciones de los catalanes: según el barómetro de opinión del tercer trimestre de 2025, el acceso a la vivienda se corona como el principal problema con el 31% de los votos de los encuestados.

Noticias relacionadas

En Barcelona se repite el mismo patrón, el 32,8% de los encuestados respaldan que las dificultades para acceder a un inmueble son el principal problema al que se enfrenta el municipio.