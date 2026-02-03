Las ZBE de Catalunya vuelven a suspenderse ante la prolongación de la crisis de Rodalies

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Catalunya seguirán suspendidas, y por lo tanto no sancionarán en su perímetro a los coches más contaminantes (sin etiqueta ambiental), ante la prolongación de la crisis de Rodalies. Lo ha explicado el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, que ha anunciado que el Govern ha iniciado el proceso para mantener la suspensión de las ZBE a partir de este martes.

La excepcional medida, de hecho, había decaído el pasado sábado, cuando las ZBE volvieron a estar activas tras un primer plazo de suspensión, aunque habitualmente las regulaciones locales no prevén vetos ni sanciones los fines de semana. El Govern, coordinado con los ayuntamientos, decreta ahora que la suspensión de la política ambiental vuelva a cobrar vigencia.

Macias ha afirmado que el Govern ha tomado la decisión favorable al vehículo privado al observar que el servicio ferroviario no ha recuperado todavía la normalidad. Para facilitar que la suspensión se mantenga, la directora general de Canvi Climàtica i Qualitat de l'Aire del Govern, Sonsoles Letang, se dirigió este lunes a los ayuntamientos y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administraciones competentes en la política ambiental, para elaborar el decreto de continuidad de la suspensión.

Macias ha puntualizado que la caída de las ZBE era una demanda de plataformas de usuarios en Tarragona pero que hará efectiva en todas las ciudades obligadas a tener una ZBE, especialmente las de más de 50.000 habitantes.

La excepcionalidad de la acción para favorecer la circulación de coches en la ciudades catalanas la ha confirmado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. "A petición de la Generalitat, firmaremos un decreto hoy mismo para prorrogar 'sine die' la suspensión de las ZBE hasta que volvamos a la normalidad", ha rubricado el edil socialista.