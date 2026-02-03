Llum BCN 2026: Cuatro claves para disfrutar el festival de luz de Barcelona

Del 6 al 8 de febrero, el festival de artes lumínicas Llum BCN volverá a convertir Barcelona en un gran laboratorio de luz, arquitectura y creación artística. Durante tres tardes y noches, calles, plazas y edificios de la ciudad acogerán instalaciones lumínicas de acceso libre y gratuito, pensadas para todos los públicos, consolidando el evento como una de las grandes citas culturales del invierno barcelonés.

Bajo el lema “Paisajes nocturnos”, el festival propone este año una experiencia en la que la arquitectura y el espacio urbano se transforman en escenarios de experimentación artística, generando nuevas formas de ver y vivir la arquitectura de la capital catalana cuando cae la noche.

A continuación, te ofrecemos una guía práctica con cuatro consejos clave para disfrutar al máximo de Llum BCN 2026.

1. Elige tu itinerario

Para facilitar la visita, Llum BCN 2026 se organiza en cuatro itinerarios, cada uno identificado con un color y una temática concreta:

Rojo : instalaciones lumínicas de artistas profesionales de prestigio nacional e internacional .

: instalaciones lumínicas de . Verde : proyectos de escuelas universitarias de diseño, arte y arquitectura de Barcelona .

: proyectos de . Amarillo : instalaciones impulsadas por equipamientos culturales, entidades y empresas .

: instalaciones impulsadas por . Lila: propuestas realizadas con la colaboración de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura.

Estos recorridos permiten planificar la visita según los intereses del público y recorrer el festival de forma ordenada y comprensible.

2. No te quedes solo en el Poblenou

Aunque Poblenou sigue siendo el epicentro del festival y el lugar donde se concentra la mayoría de las instalaciones, Llum BCN 2026 incorpora una gran novedad: este año habrá diez instalaciones lumínicas combinadas con danza, repartidas por los diez distritos de Barcelona. Estas creaciones han sido diseñadas específicamente para edificios emblemáticos de la ciudad, con motivo de que Barcelona es este 2026 la Capital Mundial de la Arquitectura.

3. Descarga la aplicación para entender mejor cada obra

Para vivir el festival en profundidad, la organización recomienda utilizar la App oficial de Llum BCN 2026. La aplicación ofrece información detallada de todas las instalaciones y funciona como una herramienta de acompañamiento durante la visita.

Con la app puedes escuchar audios descriptivos de cada instalación, crear itinerarios personalizados, hacer un listado de las instalaciones por distancia o por nombre, recibir avisos y notificaciones de actualizaciones e información de última hora.

4. Ten a mano los mapas y consulta los horarios

Todas las instalaciones de Llum BCN 2026 son de acceso libre y gratuito, pero se pueden visitar dentro de unos horarios concretos. En este enlace se pueden consultar los mapas de las instalaciones, tanto del Poblenou como de los diez distritos de Barcelona, así como el horario completo de cada jornada.