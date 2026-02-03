La Guardia Urbana encuentra casi 100 kilos de hachís en el maletero de un VTC en Barcelona

Habitualmente, los narcotraficantes suelen buscar un transporte discreto para trasladar la droga, y más cuando se trata de grandes cantidades, aunque cuando no es posible siempre te queda la opción de usar una app y alquilar el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), siempre más discreto que un taxi.

Es lo que se encontraron agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. El pasado 15 de enero, sobre las 16:30 horas, una patrulla de paisano que iba en un vehículo por la calle de Pintor Tapiró observó a dos personas cargando varias cajas en un vehículo VTC. Los agentes se fijaron en la actitud nerviosa y vigilante de los dos hombres y uno de ellos subió al coche cuando acabaron. Por eso los policías siguieron al vehículo hasta la avenida Sant Ramon Nonat. Allí fue finalmente fue detenido.

Al registrar el coche, los agentes localizaron tres cajas de grandes dimensiones que contenían múltiples piezas rectangulares precintadas con film transparente y que podían ser hachís. Varias piezas presentaban adhesivos con una corona y la letra “W” en color dorado. Después de ser trasladada esta mercancía a la comisaría se constató que se trataba de esta droga y que la sustancia incautada pesaba 96,26 kilos.

Ante la policía, el conductor del VTC manifestó que el servicio había sido contratado a través de una aplicación móvil. Tras constatar que se trataba de un delito por tráfico de droga, los agentes detuvieron al pasajero de este servicio acusado de un delito contra la salud pública. El juzgado de guardia de Barcelona ordenó su ingreso en prisión provisional.

Además del hachís, la Guardia Urbana también requisó un teléfono móvil y documentación relacionada con el sospechoso que se está analizando. La investigación continúa abierta para localizar a los cómplices del detenido. La próxima vez igual prefieren un transporte privado para un traslado discreto.