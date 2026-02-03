Dos ciudades del Vallès amplían la vivienda de protección oficial y una escuela de música municipal

La fisonomía urbana de la comarca del Vallès está a punto de transformarse tras el último visto bueno de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Arc Metropolità de Barcelona del Departament de Territori. En una reciente sesión se han aprobado modificaciones en los planeamientos municipales de Sentmenat y Les Franqueses del Vallès, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y potenciar los servicios comunitarios.

El municipio de Sentmenat se enfrenta a un desafío común en la región: un crecimiento poblacional constante acompañado de una oferta de vivienda, especialmente pública, que se ha quedado corta. Para revertir esta situación, la modificación aprobada en el sector de Can Vilar permitirá la construcción de 94 viviendas con protección oficial (HPO).

El proyecto supone un salto cualitativo respecto a la planificación anterior, que solo permitía la edificación de 52 viviendas en la zona. El nuevo diseño concentra todo el techo residencial en la parcela de titularidad municipal SP-5, optimizando el uso del suelo para favorecer a familias con rentas moderadas y a la población joven.

Desde el punto de vista arquitectónico, los nuevos bloques residenciales presentarán una estructura escalonada: tendrán una altura de planta baja más tres pisos en las fachadas que dan a la calle del Contramestre y a la avenida de les Teixidores, mientras que en la parte posterior alcanzarán la planta baja más cuatro pisos. Además de la vivienda, el sector contará con un nuevo impulso comercial gracias a la implantación de un establecimiento del grupo Bon Preu en una parcela privada adyacente.

Les Franqueses: escuela de música y ordenación de espacios

El desarrollo en el Vallès no se limita solo a la vivienda. En Les Franqueses del Vallès, la Comisión ha dado luz verde a la ampliación de la escuela municipal de música. El proyecto, que abarca la manzana situada entre las calles de l’Escorxador, de la Serra y de la Ferreria, propone crecer por la parte posterior del actual equipamiento.

Esta reordenación implica un cambio en la calificación de los terrenos. Suelos que anteriormente figuraban como espacios libres pasarán a ser equipamientos para albergar la ampliación escolar y el local municipal polivalente conocido como Can Penyes. Como contrapartida, los espacios situados frente y a los lados de la escuela de música se consolidarán como zonas verdes, respetando su urbanización actual.

Con estas aprobaciones, que en el caso de Sentmenat ya han incorporado las prescripciones técnicas necesarias tras una suspensión previa el año pasado, la comarca se prepara para una nueva etapa de crecimiento.