Barcelona ganará 705 nuevas plazas de guarderías municipales hasta 2031

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá 705 nuevas plazas de guarderías municipales en los próximos años con siete proyectos que ya están actualmente en marcha. Seis de ellos corresponden a nuevos equipamientos que se construirán desde cero y uno a la ampliación de la Escola Bressol Municipal La Mar, situada en la Barceloneta. Con una inversión prevista de 27 millones de euros, la red municipal de guarderías alcanzará una capacidad total de 9.550 plazas y pasará de los 105 a los 111 equipamientos.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Jaume Collboni, durante una visita a las obras de la Escola Bressol Municipal Casernes de Sant Andreu, ubicada en una de las zonas “de crecimiento” de la ciudad. “Hoy vemos una materialización del derecho a quedarse en Barcelona”, ha afirmado el primer edil, quien ha añadido que esta escuela entrará en funcionamiento cuando ya haya familias viviendo en la zona, en referencia a la reciente entrega de llaves.

En los primeros meses de este año, el ayuntamiento ha dado un paso significativo con la entrega de hasta 192 nuevas viviendas en régimen de alquiler social, en dos promociones situadas en los barrios de la Verneda i la Pau y Sant Andreu.

“Apuesta histórica”

“Es una apuesta histórica del Ayuntamiento de Barcelona”, ha subrayado Collboni, quien ha asegurado que hacen un “esfuerzo permanente” para ampliar y mejorar la red de guarderías municipales. De los siete proyectos impulsados por el consistorio, tres se encuentran ya en fase de obras -las Casernes de Sant Andreu, Can Carreras y la ampliación de La Mar-, mientras que los cuatro restantes están en distintas fases de tramitación previa al inicio de los trabajos.

Este próximo año, hasta el final de mandato en 2027, se crearán 145 nuevas plazas con la apertura de la guardería de las Casernes y la ampliación de La Mar. En el siguiente mandato se estrenarán las 560 plazas restantes.

En concreto, en el curso 2027-2028 abrirán las guarderías de Can Carreras y La Marina, en el barrio de la Marina del Prat Vermell. Finalmente, en el curso 2030-2031 está previsto que entren en funcionamiento las escuelas de Sant Bartomeu (en el barrio del Raval), Besòs-Maresme y Marillac, esta última en el barrio de la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

[Habrá ampliación]