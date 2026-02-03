Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infracción inoportuna

Una furgoneta mal aparcada interrumpe el paso de autobuses en Ciutat Meridiana durante dos horas

Tres buses de las líneas 62, 76 y 183 quedaron parados uno detrás de otro y sin pasajeros a la espera de que se despejara el obstáculo

La línea H12 del bus añade ocho vehículos al tramo central, que usa el 80% de los pasajeros

Los tres autobuses detenidos durante dos horas en Ciutat Meridiana a causa de una furgoneta mal aparcada.

Los tres autobuses detenidos durante dos horas en Ciutat Meridiana a causa de una furgoneta mal aparcada. / CEDIDA

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Una furgoneta mal estacionada fue la responsable este lunes por la tarde de que el servicio de autobús se viera alterado en el barrio de Ciutat Meridiana, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. El vehículo aparcado de forma indebida en la avenida Rasos de Peguera con la calle Pedraforca impidió el paso de tres buses de otras tantas líneas de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) -la 62, la 76 y la 183- entre las 19:20 y las 21:15 horas, informa la compañía.

A la derecha, la furgoneta que interrumpió la circulación de autobuses en Ciutat Meridiana, en Barcelona.

A la derecha, la furgoneta que interrumpió la circulación de autobuses en Ciutat Meridiana, en Barcelona. / CEDIDA

La incidencia se produjo muy cerca de la parada de metro de Ciutat Meridiana, perteneciente a la Línea 11. del suburbano. TMB explica que “las tres líneas de bus circularon desviadas durante el tiempo que el vehículo estuvo allí”.

Los tres buses afectados quedaron detenidos uno detrás de otro, sin pasajeros a causa del contratiempo y pendientes de que la furgoneta dejara de obstaculizar la vía para retomar la marcha. Vecinos del lugar lamentaron el retraso en la llegada de una grúa para restablecer el tráfico en ese punto crucial en la movilidad de Ciutat Meridiana.

