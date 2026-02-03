Barcelona despliega una veintena de informadores de Rodalies en diez estaciones de la ciudad

Debido a la sistémica crisis ferroviaria que enfrentan desde hace dos semanas los usuarios de Rodalies , el Ayuntamiento de Barcelona ha acordado conjuntamente con la Generalitat de Catalunya mantener y ampliar el dispositivo de informadores que tiene en las estaciones de Rodalies. En concreto, se incrementa el número de trabajadores, alcanzando un total de 24 personas, distribuidas en diez puntos de la ciudad. Hasta la fecha, el equipo era de 20 informadores en ocho estaciones.

El personal se situará en las estaciones de Sants, Catalunya, Passeig de Gràcia, Arc de Triomf, Estación de França, Clot, Sagrera, Meridiana, Torre Baró y Sant Andreu en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, entre las 6 h y las 10 h, y entre las 16 h y las 20 h. Los equipos tienen como objetivo atender a la ciudadanía que se vea afectada por las incidencias y explicar las alternativas de transporte y cómo llegar a sus destinos hasta que no se recupere la normalidad del servicio de tren.

Situación "inaceptable e insostenible"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha calificado el contexto actual de "inaceptable" y ha declarado que “han decidido mantener todas las medidas extraordinarias que tenían desplegadas”, añadiendo que son actuaciones excepcionales pero necesarias. En la misma línea, el alcalde ha pedido que “volvamos a la normalidad lo antes posible, dado que esta situación es insostenible para muchos usuarios no sólo de Barcelona, sino especialmente del conjunto del área metropolitana".

Paralelamente, se mantiene el servicio itinerante de la Guàrdia Urbana con operativos fijos en las principales estaciones y puntos de interés, con especial atención a las paradas de autobús interurbano como la estación de Fabra i Puig y la Diagonal.

Además, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) mantiene el refuerzo de las líneas 62 y 96, que cubren el corredor de la Meridiana y conectan con Ciutat Meridiana y Montcada, respectivamente.