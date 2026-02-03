Barcelona sumará 705 nuevas plazas públicas de guardería hasta 2031

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá 705 nuevas plazas de guarderías municipales en los próximos años con siete proyectos que ya están actualmente en marcha. Seis de ellos corresponden a nuevos equipamientos que se construirán desde cero y uno a la ampliación de la Escola Bressol Municipal La Mar, situada en la Barceloneta. Con una inversión prevista de 27 millones de euros, la red municipal de guarderías alcanzará una capacidad total de 9.550 plazas y pasará de los 105 a los 111 equipamientos.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Jaume Collboni, durante una visita a las obras de la Escola Bressol Municipal Casernes de Sant Andreu, ubicada en una de las zonas “de crecimiento” de la ciudad. “Hoy vemos una materialización del derecho a quedarse en Barcelona”, ha afirmado el primer edil, quien ha añadido que esta escuela entrará en funcionamiento cuando ya haya familias viviendo en la zona, en referencia a la reciente entrega de llaves.

En los primeros meses de este año, el ayuntamiento ha dado un paso significativo con la entrega de hasta 192 nuevas viviendas en régimen de alquiler social, en dos promociones situadas en los barrios de la Verneda i la Pau y Sant Andreu.

Jaume Collboni señala un mapa de la ciudad con las guarderías municipales / Bernat Vilaró / ACN

“Apuesta histórica”

“Es una apuesta histórica del Ayuntamiento de Barcelona”, ha subrayado Collboni, quien ha asegurado que hacen un “esfuerzo permanente” para ampliar y mejorar la red de guarderías municipales. De los siete proyectos impulsados por el consistorio, tres se encuentran ya en fase de obras -la de las Casernes de Sant Andreu, Can Carreras y la ampliación de La Mar-, mientras que los otros cuatro están en distintas fases de tramitación previa al inicio de los trabajos.

Este próximo año, hasta el final de mandato en 2027, se crearán 145 nuevas plazas con la apertura de la guardería de las Casernes y la ampliación de La Mar. Habrá que esperar al siguiente mandato para estrenar las 560 plazas restantes.

En concreto, en el curso 2027-2028 abrirán las guarderías de Can Carreres y La Marina, en el barrio de la Marina del Prat Vermell, y en el curso 2030-2031 está previsto que entren en funcionamiento las escuelas de Sant Bartomeu (en el barrio del Raval), Besòs-Maresme y Marillac, esta última en el barrio de la Sagrada Família.

104 plazas en Casernes

El equipamiento más inmediato será la guardería de las Casernes, cuyas obras empezaron el verano pasado en los bajos de un edificio de vivienda pública construido por el ayuntamiento, entre las calles Fernando Pessoa, Manuel Muñoz, Teresa Boronat y Marta Mata.

Tendrá siete estancias y una capacidad para siete grupos (104 plazas). El ayuntamiento invierte en esta escuela 2,5 millones de euros, para un equipamiento que tendrá lavandería, cocina, comedor, espacio para guardar los cochecitos, una sala para las personas educadoras, y 636 metros cuadrados de patio. Se espera que abra puertas en el curso 2026-2027.

Jaume Collboni durante la visita de las obras de la guardería municipal de Casernes, en Sant Andreu / Bernat Vilaró / ACN

La siguiente obra más avanzada es la escuela La Mar, en la calle Andrea Dòria de la Barceloneta. Ahora cuenta con 750 metros cuadrados y cinco estancias, y se ampliará con dos estancias nuevas (que sumarán 250 metros cuadrados). Esta ampliación permitirá que los grupos crezcan hasta siete, lo que equivale a 41 nuevas plazas. También está previsto que abran el próximo curso, tras una inversión de 784.000 euros.

El tercer proyecto en marcha es la de la antigua masía de Can Carreres, en el Parc Central de Nou Barris, que se transformará con una inversión de 3,6 millones de euros. Se construirá un equipamiento con capacidad para seis grupos (96 plazas), con 1.223 metros cuadrados incluyendo patios y zonas porticadas de la entrada del edificio. También tendrá cocina, despensa, comedor, lavandería, guarda cochecitos, sala para profesores, sala de usos múltiples, un taller, una sala para visitas y un trastero.