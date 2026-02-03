El Bar Bocata, el local de moda en Barcelona

Tradicionalmente, el boca a boca era esencial para que un restaurante funcionara a la perfección. Sin embargo, en el caso del Bar Bocata, el éxito se ha alcanzado gracias al impacto de las redes sociales, que lo han convertido en uno de los establecimientos más populares de Barcelona.

Prueba de ello es que el local siempre está lleno e incluso es necesario hacer cola para poder probar sus platos. Por ello, es recomendable reservar con antelación debido a su popularidad, especialmente entre la Generación Z, nacida aproximadamente entre 1997 y 2012.

El Bar Bocata está situado en la Travessera de Gràcia, 86, en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Respecto a los horarios, abre de lunes a sábado, con horarios que suelen extenderse hasta la madrugada (0.30h - 01.00h) de miércoles a sábado.

El lema del Bar Bocata es claro: "Entrepans, truita i la cuina de sempre". Su especialidad gira en torno a estos pilares, en un bar que destaca por su cocina tradicional, esa que remite a los platos de siempre, los que evocan el sabor y la calidez de la cocina de las abuelas.

Esta es la propuesta gastronómica del Bar Bocata

El establecimiento cuenta con una interesante propuesta gastronómica para picar, con cinco opciones disponibles. Entre ellas se encuentran la gilda de matrimonio, a un precio de tres euros por unidad; las anchoas del Cantábrico al plato, con dos unidades por 5,50 euros; el canapé de steak tartar con gilda, a 4,75 euros la unidad; la ostra con salsa de escabeche, también a 4,75 euros; y las sardinas en conserva, por 6,50 euros.

En cuanto a los platillos, la carta ofrece tomate aliñado por 7,50 euros, ensaladilla de ventresca a 6,75 euros, pan con tomate por 3,50 euros y tapa de tortilla de patatas por 7 euros. También destacan propuestas más elaboradas como la tortilla abierta de bacalao al pil-pil, con un precio de 12,50 euros; la anguila ahumada con patata aliñada, por 10,50 euros; el pimiento escalivado con su vinagreta, hinojo y eneldo, a 7,50 euros; el tradicional cap i pota, por 10,50 euros; y la ternera con setas, que alcanza los 17,50 euros.

Además, el restaurante dispone de un plato del día que varía según la jornada y tiene un precio de 15,50 euros. Este menú incluye bebida o postre o café y está disponible únicamente a mediodía, de lunes a viernes.

Para finalizar, en el apartado de postres se pueden encontrar opciones como la pannacotta con miel por 5 euros, el clásico pan con chocolate, aceite y sal (dos unidades) por 5,50 euros, y la ensaimada con crema quemada, también por 5,50 euros.