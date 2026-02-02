Santa Coloma construirá un gran pabellón que se convertirá en el equipamiento deportivo más grande de la ciudad

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, presentó este fin de semana en la Aula Ambiental Isabel Muñoz un ambicioso proyecto de nuevo pabellón polideportivo municipal. Este equipamiento, que se integrará en el Parc de Can Zam (calle Víctor Hugo), nace no solo como un espacio de competición, sino como un eje central para fomentar la salud, la convivencia y los valores comunitarios en todas las etapas de la vida.

El proyecto se enmarca en el Plan municipal Esport en Construcció 2025-2030, una apuesta estratégica dotada con cerca de 30 millones de euros para renovar y crear instalaciones deportivas en la ciudad. Específicamente, la construcción de este gran pabellón contará con un presupuesto de más de 14 millones de euros. Según la alcaldesa, la instalación será "una expresión de orgullo de ciudad" y el motor de una Santa Coloma que apuesta por la igualdad de oportunidades y el progreso colectivo.

Con una superficie construida de más de 5.400 m², el nuevo pabellón se convertirá en la instalación deportiva más grande de la ciudad. Su diseño interior está pensado para la máxima versatilidad, albergando tres pistas en paralelo y una gran pista central para diversas disciplinas; un gimnasio específico destinado a la gimnasia deportiva; gradas con capacidad para acoger a casi un millar de espectadores; y espacios para entidades, salas polivalentes y vestuarios modernos.

Esta obra representa la primera fase de una transformación mayor en Can Zam, donde se proyecta una nueva área de equipamientos dedicada al deporte y el ocio familiar que, en el futuro, se conectará con el proyecto de aguas termales de la ciudad.

Sostenibilidad y compromiso ambiental

El diseño, redactado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pone el foco en la emergencia climática y el bienestar. El edificio contará con una gran fachada verde, sistemas de ventilación y luz natural, paneles fotovoltaicos para el autoconsumo y mecanismos de ahorro de agua. Además, la instalación funcionará como un refugio climático para la ciudadanía, generando nueva infraestructura verde en el entorno del parque.

Se prevé que las obras comiencen en el segundo semestre de 2026, con una duración estimada de 24 meses. La financiación del proyecto es fruto de la colaboración institucional, contando con una subvención del Consejo General de Deportes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, aportaciones del AMB y recursos propios del Ayuntamiento de Santa Coloma.

Con este anuncio, la ciudad no solo proyecta un edificio innovador, sino que reafirma su compromiso de avanzar hacia una comunidad más activa y cohesionada, aprovechando su entorno natural privilegiado para ofrecer nuevas oportunidades de salud y ocio.