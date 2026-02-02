En el barrio de Sant Crist
Roban varios objetos litúrgicos en una iglesia de Badalona
Los Mossos d'Esquadra encontraron la cerradura forzada y el interior revuelto
La iglesia de la Mare de Déu de Montserrat de Badalona sufrió un robo de varios objetos litúrgicos el pasado viernes por la noche.
La policía catalana, que se desplazó al lugar para inspeccionar la iglesia tras recibir el aviso el sábado por la mañana, encontró el interior del templo revuelto y la cerradura forzada.
Así lo ha avanzado 'Badalona Comunicació' y han confirmado a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra, que, sin embargo, aún no disponen de suficiente información para asegurar qué objetos han sido robados.
El diario 'Línia Nord' indica que entre los objetos sustraídos se encuentran una lámpara, un cáliz, un amplificador y otros objetos litúrgicos, además de las monedas de las cajas de la parroquia.
En todo caso, y aunque desde la iglesia todavía no se ha interpuesto la denuncia, los Mossos d'Esquadra ya investigan los hechos.
Se trata de la misma iglesia en que, pocos días después de la desocupación del B9, decenas de vecinos impidieron que se les ofreciese asistencia y techo a 15 de los migrantes desalojados.
