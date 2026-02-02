Roban la moto de un agente en la puerta de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona

El sindicato SIP-Fepol ha denunciado el robo de la motocicleta de un agente, que estaba aparcada en la entrada de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona, en el Turó d'en Caritg. "Se trata de un hecho de extrema gravedad que evidencia la falta absoluta de seguridad en las instalaciones municipales", lamenta el sindicato en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar hace pocos días y el vehículo ha sido encontrado entre bloques en el barrio de Sant Roc, "sin matrícula y con evidentes desperfectos", sigue el sindicato, que advierte de que "no se trata de un hecho aislado". "Desde hace años, los agentes sufrimos actos vandálicos, robos, daños materiales e intrusiones de personas y vehículos ajenos al interior de las dependencias".

Consultadas por EL PERIÓDICO, fuentes municipales sostienen que la motocicleta robada "llevaba un mes en el aparcamiento" y coinciden con el sindicato en que la comisaría "es un equipamiento en el que hace 30 años que no se invierte". Recuerdan asimismo que el gobierno municipal ha tirado adelante las obras del aparcamiento de vehículos policiales, que "en breve comenzarán otras obras como la de la climatización del edificio de la comisaría" y que se está trabajando para instalar cámaras de seguridad durante este año.

Para SIP-Fepol, la falta de mantenimiento y de inversión es "responsabilidad directa de los gestores municipales" y exigen la dimisión de los responsables de la gestión del Departament de Mantenimient d'Edificis Municipals "por su dejadez y por mantener el servicio en una situación de abandono constante".