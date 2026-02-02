El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026

El Tour del Talento 2026, organizado por la Fundación Princesa de Girona, ha iniciado este lunes su programación en Sant Boi de Llobregat, ciudad que actúa como epicentro de esta primera parada del Tour en la comarca del Baix Llobregat y que, por primera vez, amplía su actividad a otros municipios del entorno como Castelldefels, Viladecans y Gavà. En los próximos meses, el tour ofrecerá más de 250 actividades para jóvenes, combinando actividades de innovación social, orientación académica, conexión con el mundo profesional, cultura y desarrollo del talento joven. Este martes, en el acto central, el rey Felipe VI presidirá el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026.

El Tour, que cuenta con TRIVU como entidad impulsora, ha realizado la primera parada en el Baix Llobregat para, posteriormente, visitar Huesca (del 23 al 27 de febrero); Alcalá de Henares - Madrid (del 23 al 27 de marzo); Granada (del 27 al 30 de abril) y Murcia (del 25 al 29 de mayo), donde se pondrá punto final a esta edición.

El Tour del Talento 2026 llega con importantes novedades que refuerzan su impacto y alcance. Por un lado, incorpora mayor cantidad de contenido dirigido a los jóvenes, integrando orientación vocacional en las actividades y estrenando nuevos recursos formativos para participantes de la franja específica de 15 a 19 años, a partir del apoyo de Zurich y Junior Achievement, vía programa Z-Shake.

Además, apuesta por generar un legado en cada ciudad, impulsando acciones que darán continuidad al Tour ya los proyectos locales, y aumentarán la participación juvenil en los programas de la Fundación. La implicación empresarial también crece, con mayor número de compañías y entidades que se añaden al proyecto, consolidando su dimensión e impacto.

Finalmente, destaca un modelo territorial innovador: la edición en la comarca del Baix Llobregat potenciará las sinergias entre cuatro municipios conectados —Sant Boi, Gavà, Viladecans y Castelldefels— para acercar los contenidos a más jóvenes y amplificar su alcance, reforzando una propuesta que no sólo acompañará a los jóvenes durante la semana del Tour, sino que dejará empleado.

Proclamación del Premio Princesa de Girona Social

El acto central del Tour se celebrará este martes en el polideportivo Parellada de Sant Boi de Llobregat, e incluirá, por la mañana, el Princesa de Girona CongresFest, un gran evento multidisciplinar con entrevistas, conferencias inspiradoras, coloquios y actuaciones musicales; y, por la tarde, el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026, que estará presidido por Felipe VI.

La jornada inaugural ha continuado con el inicio del programa Talent a les Aulas, impulsado por Talent Factory, que a lo largo de la semana pasarán por Sant Boi de Llobregat, Gavà y Viladecans. En esta ocasión, ha sido Viladecans la encargada de estrenar el programa de sesiones, con un evento en el Teatro Atrium de Viladecans que ha contado con la asistencia de casi 1.000 jóvenes.

El programa Talent a les Aules, impulsado por los cuatro ayuntamientos que participan en el Tour del Talento de Sant Boi-Baix Llobregat y la Fundación Talent, invita a los jóvenes a descubrir su potencial emprendedor a través de un concurso que combina formación y creatividad, como una puerta abierta a nuevas oportunidades.