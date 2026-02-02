Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la "ocupación" de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos

Un cúmulo de anomalías han puesto a una pescadería del mercado de Collblanc de L'Hospitalet en el punto de mira de los paradistas, que la tachan de "ocupa". Los actuales trabajadores de la Peixateria Mary "no son titulares de la parada, no pagan impuestos ni Seguridad Social y nos hacen competencia desleal", asegura Juan Manuel Hernández, secretario de la asociación de paradas internas del mercado. Consultado por EL PERIÓDICO, el Ayuntamiento de L'Hospitalet confirma que denegó el permiso para explotar el negocio y que está en trámites de ejecutar judicialmente el cese de la actividad. Pero el caso es más complicado de lo que parece a simple vista.

El consistorio cataloga la actividad actual en la parada de "alegal". El origen del conflicto se sitúa dos años atrás en la jubilación de la anterior paradista, que traspasó el comercio. Al observar el Ayuntamiento que la nueva concesionaria tenía "deudas tributarias" pendientes, le denegó el permiso y un posterior recurso.

Después, la nueva paradista impugnó la denegación en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que admitió a trámite el nuevo recurso y está pendiente de ser resuelto en 2027. Es decir, que será un juez el que decida si la nueva paradista puede proseguir con la actividad de la pescadería o no.

Al mismo tiempo, el consistorio impulsa un proceso judicial paralelo para, a consecuencia de su denegación de la actividad, lograr que se ejecute el cese de la misma ante la negativa de la paradista. Ella, por su parte, se acoge a que el reglamento aplicable permite que, mientras se realiza el cambio de titularidad, se pueda seguir trabajando en el negocio traspasado.

La salvedad en este caso es que el propio ayuntamiento denegó el cambio de titularidad; de lecho, la administración local aclara que actualmente es ella la titular de la concesión, ya que la concesionaria jubilada renunció al permiso en favor del consistorio. Los paradistas cuantifican en un año el tiempo que lleva la pescadería vendiendo sin concesión.

El PP amenaza con llevar el caso a Fiscalía

El caso de la controvertida pescadería del mercado de Collblanc ha llegado a manos del PP de L'Hospitalet, que ha hecho pública la instancia que ha presentado ante el consistorio. En ella, tilda la situación de "muy grave" y amenaza de que, si el alcalde David Quirós y su gobierno no ponen fin a la "ocupación" en cinco días, podrá los hechos en conocimiento de Fiscalía.

"Desde el PP creemos que el Ayuntamiento y el propio alcalde podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión, al permitir que se esté desarrollando una actividad comercial sin tener los permisos en regla", reza la instancia popular.

Los paradistas aprovechan la coyuntura para urgir al Ayuntamiento a acometer la reforma anunciada del mercado. "Nos tienen olvidados", reclama Hernández, que lamenta los deterioros, como goteras, que lastran al mercado, asegura. La propuesta de remodelación incluye la reestructuración completa de las paradas exteriores, la retirada del amianto, la reparación de patologías del edificio y diversas actuaciones de mejora en el interior del mercado.

La reforma del mercado interior proyecta mejorar la accesibilidad con mayores accesos para personas con movilidad reducida; un sistema de reciclaje de residuos más optimizado, con la creación de un recinto de recogida de residuos en el sótano, y mejoras en la logística, con un nuevo acceso de mercancías también al sótano.

Con la reforma, se ganarán 514 metros cuadrados de espacio público en torno al mercado, a través de la eliminación de los pasillos de las paradas exteriores. Por otra parte, las paradas estarán más integradas en el diseño del edificio, de modo que será más visible la estética histórica del mercado, un edificio patrimonial catalogado.