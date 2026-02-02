Las floristas de la Rambla inician su exilio: los nuevos quioscos llegan a la plaza de Catalunya

Las floristas de la Rambla de Barcelona inician su etapa de exilio forzosa en la plaza Catalunya por la reforma del paseo. Este lunes arranca la instalación de los ocho nuevos puestos, con un gran camión que los lleva hasta el espacio acordado. El consistorio prevé que estén en funcionamiento "a partir de mediados de febrero de 2026".

El montaje se alargará durante las próximas dos semanas para que, después de San Valentín, las floristas puedan realizar la mudanza, tal como ellas mismas solicitaron. El 14 de febrero es uno de los días de más ventas de todo el año. El comisionado de Ciutat Vella, Iván Pera, ha detallado a pie de plaza que este lunes llegado el primer módulo; la semana que viene, tres más, y a partir del 15 de febrero, los cuatro restantes, ha precisado Pera.

La previsión municipal es que la estancia en la plaza Catalunya, a la altura de las calles Bergara y Pelai, se alargue un año, es decir, hasta febrero de 2027. El coste de los nuevos quioscos, que asume el Ayuntamiento, ronda los 400.000 euros.

No son provisionales

El gobierno municipal subraya que los quioscos se han construido con criterios funcionales para facilitar la actividad de floristas y recuerda que no son temporales, sino que serán los definitivos que se trasladarán a sus emplazamientos finales en la Rambla.

Noticias relacionadas

Como avanzó EL PERIÓDICO, solo una florista conservará su quiosco original. Se trata de Flors Carolina, en el número 93 de la Rambla. “Fue ganadora de un premio FAD, es un módulo importante”, ha argumentado el comisionado, quien también ha puntualizado que “en el futuro se adecuarán nuevos usos en función del proyecto de la Rambla”.