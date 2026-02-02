Las fiestas de Santa Eulàlia 2026 harán un guiño al Carnaval, que consolida el 'Arribo' en Sants

Las fiestas de Santa Eulàlia de Barcelona coinciden de lleno este 2026 con el Carnaval: ambas arrancarán el jueves 12 de febrero y llenarán la ciudad de actos ese fin de semana, cuando además muchas parejas celebran San Valentín. Un triplete festivo que lleva de propina un lunes festivo en muchas escuelas de la ciudad. Este 'superpuente' conlleva retos organizativos y de gestión de flujos, pero también oportunidades. El Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) mantendrá toda la programación e incluso introduce un pequeño guiño en la fiesta mayor de invierno.

La diada de la pequeña patrona barcelonesa se concentrará en el barrio Gòtic, como es habitual. Arrancará con la tradicional cercavila de la gegantona Laia a las nueve de la mañana, seguida de la colocación de la bandera en el balcón consistorial. El plato fuerte llegará a partir de las 18.30h con la Passejada de les Laies: un desfile solamente de gigantas, que por un día dejan a sus compañeros de lado y le copian el nombre a la homenajeada. Saldrán del Palau de la Virreina, pese a las obras de la Rambla, pararán en la plaza Sant Josep Oriol y la bajada de Santa Eulàlia y acabarán en la plaza Sant Jaume con una sorpresa.

Tras la cercavila, avanza el ICUB a EL PERIÓDICO, los gigantes del Carnaval Hereu y Borda se perderán la rua para hacer en Ciutat Vella "su baile tradicional del Arribo, esta vez con la interpretación a cargo de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona". El broche será una 'taronjada' carnavalera en plaza Sant Jaume: gigantas y público bailarán bajo una lluvia de confeti y globos naranjas. Se trata de una actividad que durante el mandato de Xavier Trias se incorporó al Carnaval en recuerdo de los festejos del siglo XVII en la ciudad, como actividad singular de la fiesta en Barcelona. En la última década ha perdido protagonismo, pero se ha mantenido cada año en el programa de actos.

Los gigantes Hereu y Borda en el Sants el año pasado para el Arribo de Carnaval 2025 / MANU MITRU

Más o menos a la misma hora, pero en el barrio de Sants, se celebrará otra 'Taronjada', la del Carnaval de verdad. Y es que el Ayuntamiento de Barcelona vuelve a apostar esta edición por descentralizar el Arribo del rey Carnestoltes, la reina Belluga y todo su séquito, que tomarán la calle de Sants con su espectáculo de disfraces, música y jolgorio.

Cumpleaños de los Gegants del Pi

La fiesta mayor invernal proseguirá tres días más. El viernes habrá rutas históricas, un concierto de escuelas municipales de música y los protocolos solemnes de la Àliga de la Ciutat. Por la noche, una actuación de La Coixinera en plaza Sant Jaume que aporta el festival Tradicionàrius y por supuesto los conciertos (Bigwé, Flashy Ice Cream, Les que Faltaband, Soumeya) y actividades reivindicativas de ‘La Lali Jove’ alrededor de la avenida de la Catedral.

El sábado habrá un encuentro de ‘bastons’ y una cercavila especial para gigantes de escuelas a las 10h, así como sardanas y esbarts a mediodía. Por la tarde saldrán a desfilar los gigantes infantiles de las collas barcelonesas y a partir de las 17h resonaran los tabalers como antesala del Correfoc, que empezará a las 20h en la plaza Reial. El domingo será el turno de los Falcons (10h, plaza Sant Jaume) y el Seguici de Santa Eulàlia con todos los gigantes de Ciutat Vella (de 10h a 14h), que darán paso a la Diada Castellera que reúne en la plaza Sant Jaume a las ocho colles locales.

El gegants del Pi en la Mercè 2020. / JORDI COTRINA

El fin de fiesta será una actividad inédita para celebrar el 425 cumpleaños de los míticos Gegants del Pi. Será, dice el ICUB, “una cercavila única” que reunirá buena parte de los elementos festivos que está documentado que en 1601 participaron en las Fiestas de Canonización de Sant Ramon de Penyafort. Se les unirán figuras invitadas de Tarragona, Vilafranca, Reus, Lleida y Mataró. Recorrerán el Gòtic de las 17.30h a las 19h, lógicamente con la plaza del Pi como punto de inicio. Acabarán en la plaza Sant Jaume, donde la Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris cerrará el programa con un concierto de gran formato.