Desfile y feria gratuitos por el Año Chino en 2026 en Barcelona: fecha, horarios y programa

Barcelona celebrará el próximo fin de semana el Año Nuevo Chino para dar la bienvenida al 4724. Año del Caballo de Fuego según el calendario lunar chino. La fiesta oficial empieza el 17 de febrero, pero la celebración ciudadana en Barcelona tendrá lugar el próximo sábado, 7 de febrero, con un programa de actividades que se prolongará hasta el domingo 8, según informa el ayuntamiento.

Barcelona se vestirá de colores y tradiciones chinas y el primer paso de la celebración será el tradicional toque del Gong y un desfile por las calles del Eixample, así como una feria cultural y gastronómica que podrá visitarse en el paseo de Lluís Companys y el Arc de Triomf. Todas las actividades, organizadas por la Casa Àsia, la Fundació Institut Confuci de Barcelona y la Associació Grupo Artistas Huaxing (Estrella de China), son gratuitas.

Noticias relacionadas

Estació del Nord y Arc de Triomf

El desfile tendrá lugar el sábado 7, empezará a las 11.00 en el parque de l’Estació del Nord y acabará en Arc de Triomf. En cuanto a la feria, que se celebrará en Arc de Triomf, abrirá el sábado y el domingo de las 11.00 a las 21.00. También habrá espectáculos en Arc de Triomf de las 17.00 a las 19.00 el sábado y de las 12.00 a las 14.00 el domingo.