La criminalidad descendió un 10% en Sant Cugat durante 2025

Las infracciones penales denunciadas en Sant Cugat del Vallès han disminuido un 9,73% durante el año 2025, según el balance delincuencial presentado por el Ayuntamiento con datos de los Mossos d'Esquadra. En total, a lo largo del año pasado se registraron 3.599 delitos, frente a los 3.987 del año 2024. El número de detenciones también ha descendido 12,71% (de 299 en 2024 a 261 en 2025). A la vez, el porcentaje de hechos resueltos ha aumentado un 4,79%. "Las políticas de seguridad impulsadas y la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales han dado resultados concretos, que se reflejan en el descenso de los delitos al espacio público y en una mejora de la convivencia", ha declarado el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.

Los delitos contra el patrimonio, que representan el grueso de la criminalidad en el municipio (82%), han bajado un 12,54%, pasando de 3.374 a 2.951 hechos denunciados. El Ayuntamiento destaca especialmente las reducciones en los hurtos (19,36% menos, de 1.668 a 1.345), en las estafas, que caen un 32,26% (de 310 a 210), o en los robos con violencia o intimidación, con una bajada del 8,53%

En cuanto a los robos con fuerza en domicilios, en 2025 se han registrado 247, un ligero incremento respecto al 2024 (+5,56%), pero "muy por debajo de las cifras de años anteriores, consolidando una tendencia de descenso a medio plazo", indica el Ayuntamiento en un comunicado. Por otro lado, los datos referentes a los robos con fuerza en empresas aumentan, pasando de 12 a 26, y también los robos con fuerza en establecimientos, que han pasado de 32 casos (2024) a 44 (2025). Por barrios, el núcleo de Sant Cugat concentra el número más alto de robos en domicilio (162), seguido de Mira-sol (56), y la Floresta (19), mientras que en Valldoreix se reducen estos hechos, pasando de 40 a 16. Finalmente, en Les Planes solo se ha registrado una denuncia por robo en un domicilio.

"Esto también se traslada a la ciudadanía, que valora con un 7,5 sobre 10 la percepción de seguridad en la ciudad, según la Encuesta de Victimización del AMB. A pesar de estos buenos datos, continuaremos reforzando los recursos destinados a la seguridad para garantizar el bienestar de la ciudadanía", sostiene Vallès, que ha señalado la próxima incorporación de seis nuevos agentes a la Policía Local.

Los delitos contra las personas se han mantenido prácticamente estables, con 352 hechos denunciados, un 0,56% menos que el año anterior. En el ámbito de la violencia doméstica, los maltratos en el ámbito del hogar han disminuido un 20,45%, y la violencia habitual física o psíquica lo ha hecho en un 22,22%. En cambio, las agresiones sexuales han aumentado, pasando de 18 a 23 casos, un incremento del 27,78%.

Menos ocupaciones y ratio de criminalidad a la baja

Las ocupaciones han disminuido de manera significativa, con 22 casos el 2025, un 38,89% menos que el año anterior. En cuanto a la ratio de criminalidad, Sant Cugat se sitúa en 36,73 delitos por cada 1.000 habitantes, mientras que este indicador en 2024 era de 41'3 y de 56'3 en 2023. Durante el 2025, el teléfono de emergencias 112 ha gestionado 6.563 incidentes en la ciudad, principalmente relacionadas con hurtos, discusiones verbales, personas que causan inseguridad y robos con fuerza.

Asimismo, la Policía Local ha gestionado 9.600 incidentes no planificados, una cifra muy similar a la del año anterior (9.572). La mayor parte de las actuaciones se han concentrado en el ámbito de la seguridad ciudadana, que representa el 38% del total, seguido del tráfico (33%), la policía administrativa (18%), la policía asistencial (10%) y las situaciones de riesgo o emergencia (1%).

"Dos de los factores clave que, en buena parte, explican la mejora de los datos son la excelente coordinación entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Local, así como la importante inversión realizada en el sistema centralizado de videovigilancia ―sostiene el inspector jefe de la Policía Local, Josep Maria Escarré―. La instalación de cámaras de seguridad en varios puntos de la ciudad nos permite llevar a cabo operativos mucho más eficientes".

Convivencia y civismo

Las intervenciones por incivismo también han disminuido, pasando de 1.606 a 1.365 actuaciones. Las molestias continúan siendo la principal causa de intervención, pero bajan las relacionadas con música, ruidos y botellones, que pasan de 1.085 a 866 casos. "Estas excelentes cifras no aparecen porque sí, sino porque hace muchos años que se trabaja de manera metódica, constante y profesional. Hoy disfrutamos de unos resultados muy positivos, pero esto no quiere decir que bajamos la guardia", declara el teniente de alcaldía de Seguridad, Bernat Picornell, que admite asimismo la existencia de "ámbitos que nos continúan preocupando y en los cuales tenemos que seguir trabajando con determinación".