Cierra tras 80 años abierto en Gràcia el Forn Santa Clara, que no puede asumir el aumento del alquiler

Los comercios nacen, viven y mueren, como las personas, pero no siempre la muerte tiene la misma causa. En Gràcia, llega la noticia de una nueva baja de un comercio histórico, en la medida en la que lo es un horno con 80 años de actividad. El Forn Santa Clara, situado en Travessera de Gràcia esquina con la calle de Quevedo, abrió sus puertas por última vez el pasado viernes.

El cierre, que avanzó L’Independent de Gràcia, se debe según este medio a que la propiedad no ha querido renovar el contrato de alquiler. Las protestas y los lamentos por lo sucedido se han hecho oir en Gràcia, y muchos han señalado la causa del abrupto final: el contrato no se prolonga porque la propiedad quería incrementarlo hasta los 3.000 euros, una cantidad que ha resultado demasiado elevada para que los responsables de la tienda lo aceptarán. Este lunes, las persianas del horno permanecían cerradas.

Protesta

“El viernes nos despedíamos del Forn Santa Clara, asesinado por la gentrificación y la especulación: la nueva propiedad quería subir el alquiler al doble, 3.000 euros”, indica un mensaje emitido en la red social X por el Sindicat d’Habitatge de Gràcia este domingo, que remacha: “Así el capitalismo acaba con los barrios: no tiene en cuenta ni los vínculos ni las personas, solo el imperio del dinero”. También el Sindicat d’Habitatge de Vallcarca se ha hecho eco del cierre.