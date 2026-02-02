Varios accidentes y el corte de la AP-7 complican la circulación en el área de Barcelona este lunes

La semana ha comenzado este lunes, 2 de febrero, con importantes dificultades para desplazarse por el área metropolitana de Barcelona. La combinación de cortes viarios, accidentes de tráfico y las persistentes incidencias en Rodalies está provocando un escenario de movilidad especialmente complejo para miles de conductores.

AP-7

El principal foco de problemas sigue siendo la AP-7, que permanece cortada en sentido sur entre Martorell y pasado Gelida debido a las obras de reparación derivadas de los daños ocasionados por el temporal y el accidente ferroviario ocurrido hace dos semanas. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, los accesos desde Martorell y Gelida al punto kilométrico 176 continúan cerrados y los vehículos están siendo desviados por la A-2.

A esta situación se ha sumado, a primera hora de la mañana, un accidente en la AP-7 a la altura de Barberà del Vallès, en sentido Girona, que ha obligado a cortar un carril. Las retenciones han ido creciendo durante la mañana y superan los diez kilómetros, pasando por Sant Cugat del Vallès.

Además, en la misma autopista AP-7 pero en sentido sur, otro accidente registrado a la altura de El Papiol ha provocado hasta nueve kilómetros de colas. Aunque los vehículos implicados ya han sido retirados, el tráfico ha continuado muy denso en la zona.

C-16 y rondas de Barcelona

Asimismo, otro accidente ocurrido a primera hora en la C-16, entre Sant Cugat y Rubí en dirección Barcelona, ha dificultado notablemente el acceso a la capital catalana a través de los túneles de Vallvidrera.

En Barcelona, las rondas presentan las habituales retenciones de hora punta, agravadas este lunes por un accidente en la ronda de Dalt (B-20) en sentido Trinitat, donde se ha cortado un carril. Aunque la circulación ya se ha restablecido, la congestión sigue siendo notable.

Todo ello ocurre en un momento especialmente delicado, ya que el transporte público no está ofreciendo una alternativa eficaz debido a los cortes, retrasos y la saturación de los servicios de Rodalies y los medios de transporte alternativos, lo que ha empujado a muchos usuarios a optar por el vehículo privado.