Barcelona toma una decisión con la serie 'Strangers Things': el ayuntamiento interviene

Barcelona ha decidido intervenir ante la presencia en sus calles de unas tapas de alcantarilla publicitarias de la serie 'Stranger Things'. El ayuntamiento ha requerido a Telefónica —empresa con suministros en el subsuelo de la capital catalana y propietaria de la marca Movistar— que retire estas cubiertas y reponga las originales, al considerar que vulneran la normativa municipal sobre el uso del espacio público.

Las tapas forman parte de una campaña promocional impulsada el pasado mes de diciembre por Netflix y Movistar para anunciar el estreno de la quinta temporada de la serie estadounidense. La acción se desplegó en varias ciudades de España y consistía en instalar tapas de alcantarilla con un grabado de 'Stranger Things' en diferentes calles.

La iniciativa invitaba a los transeúntes a fotografiarse o grabarse con una de estas tapas y subir el contenido a Instagram para participar en el sorteo de un viaje a Londres y dos entradas para la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow'. Para poder participar era obligatorio compartir la publicación en esa red social. El sorteo ya está cerrado, pero durante semanas miles de seguidores de la serie se han fotografiado con las cubiertas repartidas por las calles.

Ubicaciones en Barcelona y Tarragona

En Catalunya se colocaron cinco de estas alcantarillas promocionales: cuatro en Barcelona y una en Tarragona. En la capital catalana se encuentran en el Paseo de Gràcia, 17; en el Paseo de Gràcia esquina con la Gran Via de les Corts Catalanes; en la calle de Sants esquina con Antoni Capmany; y en la Avenida del Portal de l’Àngel, 42.

En el caso de la de Tarragona, se instaló en la calle Baixada de la Peixateria esquina con Cós del Bou. A través de la página web de Movistar, los usuarios podían consultar la localización más cercana introduciendo su código postal.

Intervención no autorizada

Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona ha considerado que estas tapas constituyen una intervención publicitaria no autorizada en el espacio público. Fuentes municipales señalan que las cubiertas de 'Stranger Things' “vulneran la normativa municipal en materia de usos del paisaje urbano ya que constituyen una intervención con finalidad promocional” y advierten de que, si no se procede a su retirada, se iniciarán “las actuaciones administrativas que correspondan” contra Telefónica, con las posibles sanciones que ello conlleva.

La normativa municipal prohíbe “realizar actividades publicitarias sobre elementos del mobiliario urbano o sobre elementos de dominio público que no estén específicamente destinados a esa finalidad”. Además, según la ordenanza de usos del paisaje urbano, las instalaciones fijas en la vía pública “no pueden ser utilizadas como apoyo de mensajes publicitarios, excepto en los supuestos expresamente autorizados”, una circunstancia que, según el consistorio, no se da en este caso. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha exigido que se retiren las tapas promocionales y se restituyan las originales.