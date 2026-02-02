Barcelona impone más de 10.000 multas por circular sin casco en bici y patinete

Cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la nueva ordenanza de circulación de Barcelona, el ayuntamiento ha hecho público el balance del primer año de aplicación, incluido en el informe de siniestralidad de 2025. La regulación supuso un endurecimiento de la normativa para patinetes eléctricos y bicicletas, con dos medidas clave: la obligatoriedad del uso del casco para los vehículos de movilidad personal (VMP) y la prohibición de que tanto estos como las bicicletas circulen por las aceras. Doce meses después, la Guardia Urbana ha impuesto más de 10.000 sanciones por circular sin casco.

PRINCIPALES SANCIONES A VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD VIAL

En total, durante el último año se interpusieron 20.902 denuncias a vehículos de movilidad personal, lo que supone un incremento del 34,7% respecto a 2024. Este aumento se explica, en gran parte, por las sanciones por no llevar casco. De las 20.902 denuncias, 10.164 son por circular sin casco. Aunque esta es la mayoritaria, también hay otras casuísticas, como saltarse el semáforo, circular escuchando música o más de las personas permitidas en un mismo vehículo.

En 2025 se tramitaron 20.008 sanciones a ciclistas, un 30,9% más que en los dos años anteriores

El número de denuncias también ha crecido de forma significativa en cuanto a las bicicletas. En 2025 se tramitaron 20.008 sanciones a ciclistas, un 30,9% más que en los dos años anteriores. El incremento se debe principalmente al aumento de las multas por estacionamiento indebido de bicicletas, que han pasado de 1.816 a 5.790. También hay que tener en cuenta que el uso de la bici ha subido en la ciudad.

Según aclaran fuentes municipales, este incremento no implica necesariamente que haya más bicicletas mal estacionadas, sino que responde, en gran parte, al aumento de las sanciones a los sistemas de bicicleta compartida, en los que la administración sí tiene acceso a los datos necesarios para comprobar el estacionamiento indebido y tramitar la multa.

Un "gran cambio"

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha destacado el "gran cambio” que ha supuesto la nueva ordenanza de circulación, ya que han detectado una "mejora de comportamiento". En rueda de prensa junto al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el intendente mayor de Tráfico de la Guardia Urbana, Ricardo Salas, se ha referido especialmente en lo que respecta a la “liberación de las aceras”. “Esto ha tenido un impacto muy positivo”, ha subrayado.

Según la responsable del área de Movilidad, la prohibición de circular por las aceras ha reducido el riesgo de accidentes, un factor que podría explicar el descenso de la siniestralidad de los patinetes (559, un 8% menos) y el aumento de los accidentes en bicicleta (873, un 11% más). Bonet ha señalado que mientras el uso de la bicicleta ha aumentado en la ciudad, el patinete está ahora sujeto a mayores restricciones, como también la prohibición en el transporte público.