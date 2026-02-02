Barcelona acogerá un espectáculo gratuito de drones y ópera en directo durante el ISE 2026

Esta semana, Barcelona volverá a convertirse en capital mundial de la innovación audiovisual con la llegada de una nueva edición del Integrated Systems Europe (ISE), el mayor congreso internacional del sector. Este año 2026, la feria —una de las más grandes que acoge la capital catalana— crecerá en espacio, número de expositores y público, y lo hará también con una propuesta que por primera vez saldrá de los pabellones de Fira de Barcelona para trasladarse al cielo.

Entre el 3 y el 5 de febrero, el ISE ofrecerá cada tarde un gran espectáculo aéreo de drones sobre el acceso sur del recinto de Fira Gran Via, a partir de las 18:30 horas. Se trata de una iniciativa inédita en la historia del congreso, concebida para acercar al público general una experiencia que combina tecnología de vanguardia, arte y música en directo.

El evento contará con la participación de 600 drones sincronizados que despegarán y dibujarán coreografías luminosas en el cielo de L’Hospitalet de Llobregat, visibles desde el entorno del recinto ferial. El espectáculo se completará con pantallas LED, música en vivo y creaciones visuales digitales, en una experiencia concebida como un gran montaje multisensorial.

Según la organización del ISE, el show representa “la culminación de las capacidades del audiovisual”, al integrar procesamiento de datos en tiempo real, sistemas avanzados de control de drones y tecnologías inmersivas de visualización. Todo ello al servicio de una narración visual que quiere poner en valor la creatividad y la innovación tecnológica.

Noticias relacionadas

Cada jornada tendrá, además, una identidad artística propia. El martes 3 de febrero, el espectáculo incluirá una actuación en directo de la soprano Anna Slizinova, acompañada por un violinista y un pianista, que aportarán una dimensión operística al vuelo de los drones. El miércoles 4, el protagonismo será para el arte digital con la intervención del artista visual Jeroen van der Most, que presentará su obra 'Excel Heart' en la gran pantalla del acceso sur durante el desarrollo del show.