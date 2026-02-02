El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc

Doce días después de que el escultor ucraniano pero residente en Hungría desde hace décadas Mykhailo Kolodko decidiera viajar a Barcelona y colocar las estatuas de la soprano Montserrat Caballé y del cantante Freddie Mercury en una escalera de acceso a la Font Màgica el Ayuntamiento de Barcelona las retiró. Lo hizo ya que su instalación no estaba permitida y ahora están en custodia en el archivo del Distrito de Sants-Montjuïc, a la espera de decidir qué se hace con estas obras de arte.

En los apenas doce días que Mercury y Caballé estuvieron de nuevo en Montjuïc, como cuando cantaron 'Barcelona' antes de los Juegos Olímpicos del 92, se convirtieron en un nuevo foco de atracción turística. Miles de personas, tanto visitantes como residentes a la ciudad, se acercaron a tomarles fotos e incluso algunos de los que paseaban o hacían deporte por esta zona, muy concurrida para corredores, se sorprendían al encontrarlas.

Kolodko está especializado en colocar estatuas de pequeño formato y en bronce en puntos emblemáticos de Budapest para que la gente pueda descubrirlas. Es su homenaje particular al folklore y la cultura de este país sin olvidar de que algunas obras están cargadas de sátira política y social.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el escultor explicaba que el 'Barcelona' que entonaban Mercury y Caballé tenía una especial significado para él: "Combinaba dos estilos muy diferentes, unidos por el amor a la música. Para mí, este dúo es una metáfora de cómo el amor a la vida puede unir a muchas personas bajo el cielo de Barcelona".

Las estatuas estaban enganchadas a la pieda con cemento y los operarios de Parcs i Jardins han sido los encargados de retirarlas, por orden del distrito. Su instalación se hizo "sin ninguna comunicación ni autorización municipal", según el consistorio. Kolodko explicaba que en Budapest la administración decide dejar sus obras para enriquecer el espacio público. Por el momento, la vuelta de Caballé y Mercury a Montjuïc fue efímera, como el pequeño gran homenaje del escultor.