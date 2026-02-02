Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaEpsteinRodaliesCiberataque HaciendaRegularización migrantesDía marmota 2026Ter StegenBarcelonaTrasplanteDonald TrumpEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Homenaje a Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc

Por el momento se han quedado en custodia en el archivo del Distrito de Sants-Montjuïc

Arte temporal como homenaje: un escultor ucraniano 'devuelve' a Freddie Mercury y Montserrat Caballé a Montjuïc

Detalles de las figuras

Detalles de las figuras / El Periódico

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Doce días después de que el escultor ucraniano pero residente en Hungría desde hace décadas Mykhailo Kolodko decidiera viajar a Barcelona y colocar las estatuas de la soprano Montserrat Caballé y del cantante Freddie Mercury en una escalera de acceso a la Font Màgica el Ayuntamiento de Barcelona las retiró. Lo hizo ya que su instalación no estaba permitida y ahora están en custodia en el archivo del Distrito de Sants-Montjuïc, a la espera de decidir qué se hace con estas obras de arte.

En los apenas doce días que Mercury y Caballé estuvieron de nuevo en Montjuïc, como cuando cantaron 'Barcelona' antes de los Juegos Olímpicos del 92, se convirtieron en un nuevo foco de atracción turística. Miles de personas, tanto visitantes como residentes a la ciudad, se acercaron a tomarles fotos e incluso algunos de los que paseaban o hacían deporte por esta zona, muy concurrida para corredores, se sorprendían al encontrarlas.

Kolodko está especializado en colocar estatuas de pequeño formato y en bronce en puntos emblemáticos de Budapest para que la gente pueda descubrirlas. Es su homenaje particular al folklore y la cultura de este país sin olvidar de que algunas obras están cargadas de sátira política y social.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el escultor explicaba que el 'Barcelona' que entonaban Mercury y Caballé tenía una especial significado para él: "Combinaba dos estilos muy diferentes, unidos por el amor a la música. Para mí, este dúo es una metáfora de cómo el amor a la vida puede unir a muchas personas bajo el cielo de Barcelona".

Noticias relacionadas

Las estatuas estaban enganchadas a la pieda con cemento y los operarios de Parcs i Jardins han sido los encargados de retirarlas, por orden del distrito. Su instalación se hizo "sin ninguna comunicación ni autorización municipal", según el consistorio. Kolodko explicaba que en Budapest la administración decide dejar sus obras para enriquecer el espacio público. Por el momento, la vuelta de Caballé y Mercury a Montjuïc fue efímera, como el pequeño gran homenaje del escultor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
  2. La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
  3. Unas 3.200 viviendas de Badia empezarán a pagar este 2026 el Tributo Metropolitano del AMB
  4. Barcelona cierra el teleférico y el funicular de Montjuïc este febrero por revisión anual
  5. VIDEO | Una humareda en la estación 'Entença' corta más de una hora la L5 del metro de Barcelona
  6. Albiol avisa de unas obras en Badalona: 'Vecinos, toca fastidiarse
  7. Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu
  8. Descubre una de las mejores calles de Barcelona donde ir de ‘tapeo’: desde vermuterías clásicas hasta cafeterías modernas

Pròsper Puig: "La capitalidad del comercio de Barcelona traerá este 2026 tres grandes momentos de ciudad"

Pròsper Puig: "La capitalidad del comercio de Barcelona traerá este 2026 tres grandes momentos de ciudad"

Santa Coloma construirá un gran pabellón que se convertirá en el equipamiento deportivo más grande de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc

El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc

Roban la moto de un agente en la puerta de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona

Roban la moto de un agente en la puerta de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona

Roban varios objetos litúrgicos en una iglesia de Badalona

Roban varios objetos litúrgicos en una iglesia de Badalona

El Rey presidirá en Sant Boi la entrega del premio Princesa de Girona Social 2026

Barcelona impone más de 10.000 multas en un año por circular sin casco en patinete eléctrico

Barcelona impone más de 10.000 multas en un año por circular sin casco en patinete eléctrico

Las floristas de la Rambla inician su exilio: los nuevos quioscos llegan a la plaza de Catalunya

Las floristas de la Rambla inician su exilio: los nuevos quioscos llegan a la plaza de Catalunya