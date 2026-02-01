Uno de los restaurantes más típicos de cocina italiana baja la persiana en Barcelona después de 16 años

La cocina italiana es una de las gastronomías mejor valoradas del mundo por su sabor, variedad y tradición. Platos como la pizza, la pasta o el risotto forman parte del día a día de millones de personas y han traspasado todas las fronteras del planeta.

Su importancia cultural es tan grande que en 2025 la Unesco la reconoció como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, destacando no solo sus recetas, sino también la forma de cocinar, compartir y disfrutar.

Uno de los secretos de la cocina italiana es la sencillez: utiliza pocos ingredientes, pero de buena calidad, como el aceite de oliva, el tomate, el queso o las hierbas aromáticas.

Una de las opciones más habituales

Cada región tiene platos propios y sabores característicos, lo que hace que sea una gastronomía muy diversa y rica. Además, muchas recetas se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la tradición.

En España, la cocina italiana gusta muchísimo, y es una de las opciones más habituales cuando se sale a comer fuera, ya que combina bien con nuestros gustos y costumbres. La pizza y la pasta son platos muy populares entre jóvenes y adultos, y se consumen tanto en restaurantes como en casa.

Franquicia de platos italianos

De hecho, una de las cadenas más famosas en nuestro país es La Tagliatella que, aunque su origen sea español, ofrece una gran variedad de platos hechos ‘a la italiana’.

La franquicia abrió sus puertas en 2003, de la mano del cocinero sevillano Juan Manuel Chacón.

Ahora, después de más de 20 años en las calles españolas, Tagliatella tiene más de 220 restaurantes repartidos por toda España, Andorra y Portugal y cada año más de 14 millones de clientes visitan esta marca, según L'Express Franchise, una plataforma digital de análisis de franquicias.

Cerrado permanentemente

Catalunya es la comunidad autónoma con más restaurantes: la franquicia tiene un total de 72 en el territorio, 45 de ellos en la provincia de Barcelona.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que uno de estos locales ha cerrado sus puertas definitivamente.

Se trata del establecimiento ubicado en los bajos del antiguo edificio Zurich, en la Avinguda Diagonal de Barcelona.

El restaurante abrió en abril de 2010 y ahora, tras casi 16 años con los hornos en funcionamiento, ha puesto fin a su trayectoria.

Se desconocen los motivos

Los motivos del cierre se desconocen, pero la clausura llega un mes después de la venta del edificio a la entidad bancaria Banca March por 40 millones de euros.

Como indican en su web oficial, el objetivo de la adquisición es establecer su nuevo centro de negocio y sede en Catalunya, concretamente “en el eje comercial más exclusivo de la ciudad, entre Passeig de Gràcia y la plaza Francesc Macià”.

Reformas en el local

La Tagliatella de Diagonal no ha sido la única en cerrar sus puertas: el establecimiento ubicado en el centro comercial L’Illa Diagonal se encuentra cerrado temporalmente, aunque en este caso el motivo son las reformas del local.

Desde 2011, la cadena La Tagliatella forma parte de AmRest, un conglomerado polaco de restauración que gestiona marcas de renombre internacional como Starbucks, Pizza Hut, Pizza Hut y Burger King.