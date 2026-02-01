Hanne Engelstad, noruega afincada en Catalunya: "El riesgo siempre ha venido de Rusia y con Trump nos sentimos acorralados"

En Barcelona viven más de 200 noruegos y en toda Catalunya cerca de 600. Usted es una de ellas.

Vivo en Catalunya desde 1999. En Noruega, vivía cerca de Oslo, cerca del aeropuerto. Me fui a estudiar a Minneapolis y allí conocí a un chico de Badalona. Y cambié de vida para venir. Viví en Noruega hasta los 20 años: llevo más años fuera que dentro.

¿Qué estudió?

Ciencias Políticas y Filología francesa. Después de conocer al badalonés, estudié Resolución de conflictos. Vivimos primero en Badalona y ahora en Lliçà de Vall. Tenemos una hija de 16 años.

¿A qué se dedica?

Soy compradora en una empresa de menaje del hogar.

¿Visita mucho Noruega? ¿Tiene familia allí?

Sí. Voy tres o cuatro veces al año como mínimo.

Hanne Engelstad, durante la entrevista. / Jordi Otix / EPC

¿Qué tal la diferencia de vida?

Bastante. Cuando allí me cuentan sus problemas pienso que son del primer mundo, de risa visto desde aquí. No tienen paro, tienen delincuencia pero nada que ver con Barcelona. El 99% vive muy bien y la sociedad funciona.

Habiendo vivido en Minneapolis y Noruega, el presidente de EEUU, Donald Trump, no le es nada ajeno ahora mismo. ¿Los países nórdicos pensaban que su segundo mandato podría afectarlos tanto?

No, al principio, en Noruega se lo tomaban a risa. A nosotros Groenlandia no nos afecta tanto, pero la relación con Dinamarca es muy estrecha, como con Suecia.

"Noruega ha tenido una relación muy estrecha con EEUU desde el siglo XVIII. Ahora mismo hay casi la misma población de origen noruega en EEUU, 4,5 millones de personas, que en la propia Noruega, con 5,5 millones"

¿Encontrarse con esta amenaza de conflicto resulta nuevo?

Noruega ha tenido una relación muy estrecha con EEUU desde el siglo XVIII. Era un país pobre y hubo una gran emigración noruega hacia Estados Unidos, de casi la mitad de la población, que se dio sobre todo entre 1830 y 1915. En cuanto a colectivos europeos inmigrados, los noruegos fueron los segundos en número, solo superados por los irlandeses. Sobre todo, se asentaron en Minessota: eran agricultores, llegaban, como todo el mundo, a Nueva York, y buscaban hasta encontrar un terreno grande en el que vivir bien. Ahora mismo hay casi la misma población de origen noruega en EEUU, 4,5 millones de personas, que en la propia Noruega, con 5,5 millones de habitantes.

¿Y sabe cómo está viviendo esa gente lo que pasa?

Me gustaría hablar más con gente que está allí para saberlo. En Minessota viví un año –antes lo hice en el estado de Washington- y la gente era muy cercana. Fui becada por una asociación de noruegos emigrados a EEUU. En mi época muchos noruegos iban a estudiar a EEUU. Ahora mismo esa cifra ha caído en picado.

¿Esa relación de cercanía entre Noruega y EEUU ahora está en cuarentena?

Está en cuarentena. Cuando tienes la sensación de que alguien a quien quieres mucho te traiciona, la reacción es a veces desmesurada. En una televisión noruega hacen un programa sobre qué ha hecho Trump cada semana, sobre la ‘trumpada’ de la semana, se llama ‘Trumps Verden’ (El mundo de Trump). Lo emiten los miércoles en TV2, la principal cadena privada. Este miércoles hablaron de cómo Trump ha tenido que rebajar el tono sobre Minneapolis y Groenlandia por la presión de grandes empresas y por las críticas de militares veteranos a las que él hizo sobre operaciones conjuntas de la OTAN.

"En una televisión noruega hacen un programa sobre qué ha hecho Trump cada semana, sobre la ‘trumpada’ de la semana"

Ha impactado en España la noticia de que el Gobierno noruego haya escrito a sus ciudadanos para advertirles de que en caso de guerra podrá confiscarles sus propiedades. ¿Les ha llegado esa carta a conocidos suyos?

Sí. Están bastante impactados. Ahora los noruegos nos sentimos acorralados por todos los lados, porque históricamente la sensación de riesgo viene de los rusos. Noruega tiene frontera con Rusia, y en esa cuestión depende mucho de EEUU.

Y ya no está clara la sensación de que Washington protegería a Noruega.

Claro. Además, Noruega tiene una parte importante del Ártico. Y si Trump se hace con Groenlandia puede hacerlo también esa parte. Algo muy importante para los noruegos es el premio Nobel. Que Trump reclame el premio Nobel de la paz es impactante.

Sorprendió la carta en la que el presidente de EEUU informó al primer ministro de Noruega de que como no le habían querido dar el Nobel “por haber ganado más de ocho guerras” ya no se sentía obligado a buscar el camino de la paz.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, es un hombre discreto que se ha hecho superfamoso en el mundo. Él ya puede explicar tantas veces como pueda que no es quien otorga el premio Nobel, pero Trump no entiende que quien lo hace es organismo independiente.

"Han bajado mucho los viajes de los noruegos a EEUU, que era el primer destino turístico después de España. La verdad es que los noruegos siempre han admirado mucho la cultura estadounidense, el cine, la música. EEUU es la primera referencia"

¿Y cómo se vive todo esto en el día a día de Noruega?

Yo creo que el día a día de los noruegos no se ve tan afectado por todo esto, pero sí es algo que se habla de esto cada día en los noticias y han bajado mucho los viajes de los noruegos a EEUU, que era el primer destino turístico después de España. La verdad es que los noruegos siempre han admirado mucho la cultura estadounidense, el cine, la música. EEUU es la primera referencia.

Pero EEUU no es solo Trump.

No, pero ahora cuesta un poco que la gente lo recuerde. Tengo muchos amigos en Minnesota y, francamente, estoy más preocupada por la situación interna de EEUU que por la amenaza a Noruega.

"Minneapolis es el lugar más tranquilo, más seguro, la gente se saluda por la calle, y de repente ahora pasa todo esto. Parece que todos sean terroristas, y no hay ni medio"

Parece más peligroso vivir en Minneapolis.

Es el lugar más tranquilo, más seguro, la gente se saluda por la calle, y de repente ahora pasa todo esto. Parece que todos sean terroristas y no hay ni medio.

¿Es usted optimista sobre el futuro?

Sobre todo porque está claro que en EEUU no todos están de acuerdo con Trump, ninguno de los que estudiaron conmigo, y la gente cada día está más escandalizada. Creo que hay suficiente gente con ideas democráticas solidas como para que esto no siga así.