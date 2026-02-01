Barcelona aprueba la remodelación de las calles Sant Adrià y Otger en Sant Andreu

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de remodelación de las calles de Sant Adrià y de Otger en el distrito Sant Andreu para transformarlas en zonas de plataforma única y prioridad para el peatón.

La actuación tiene como objetivo consolidar un eje ciudadano que una el recinto de la Fabra i Coats con la biblioteca de Can Fabra, eliminando barreras arquitectónicas y creando nuevas zonas de estancia y vegetación, según se ha informado en un comunicado este domingo.

Está previsto que las obras comiencen durante el tercer trimestre de 2026, con un presupuesto de 3,5 millones de euros y una duración estimada de unos 15 meses.

Paso de vehículos restringido

La reforma restringirá el paso de vehículos en la calle Sant Adrià, que ya estuvo cerrada al tráfico general durante años por la carpa provisional del Mercado de Sant Andreu, permitiendo solo el acceso a vecinos y servicios.

El proyecto para la calle de Sant Adrià incluye la instalación de nuevos parterres y mobiliario urbano, mientras que en la calle de Otger las obras integrarán el vial con los Jardinets de Can Fabra, eliminando la actual escalera con pendiente.

La regidora del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha asegurado que la reforma creará un enlace "más amable, verde y accesible".