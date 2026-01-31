Descubre una de las mejores calles de Barcelona donde ir de ‘tapeo’: desde vermuterías clásicas hasta cafeterías modernas

Las tapas son una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas en nuestro país: se trata de un aperitivo que se sirve en la mayoría de bares o restaurantes, junto a una bebida refrescante.

El origen se remonta al siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X. Se dice que el rey impuso que el vino no debía servirse solo, para evitar así que los clientes de los bares se embriagaran con tanta facilidad.

Además, estas pequeñas porciones de comida se servían sobre el vaso o copa de alcohol para taparlo e impedir la presencia de mosquitos u otros insectos.

Más de treinta establecimientos

En un principio, estas raciones consistían en lonchas de jamón o cuñas de queso, pero con el paso de los años la variedad ha evolucionado hacia creaciones de lo más innovadoras.

De hecho, en Barcelona existe una calle que aglomera un gran número de bares que mezclan la tradición con la modernidad.

Ubicada en l’Eixample, en el barrio de Sant Antoni, el Carrer del Parlament cuenta con una treintena de establecimientos que van desde las vermuterías más clásicas hasta las cafeterías más modernas que ofrecen el mítico brunch inglés.

De cafeterías a tabernas

La variedad de oferta invita a pasar el día entero de ‘tapeo’, recorriendo los bares comiendo y bebiendo. Y es que en la calle se puede desayunar, hacer el vermut y cenar sin cambiar de acera.

Se pueden encontrar locales típicos donde ofrecen patatas bravas, cañas e, incluso, pintxos, hasta locales con propuestas gourmet y una gran selección de vinos.

Uno de los bares más clásicos y destacados se encuentra en el número 10 del Carrer Parlament: se trata del Bar bodega Gol, abierto en 1943 por José María Gol.

El local conserva la cocina tradicional catalana y ofrece platos diversos de la tierra: sirven suculentos desayunos 'de forquilla' (desayuno de tenedor), croquetas, fideuá, canelones, almejas... y en temporada tienen calçots los fines de semana.

Para los más modernos, el Federal Café, situado en el número 39 de la misma calle, ofrece desayunos, repostería y cocina variada en un local muy ‘chic’, con muebles de madera y lámparas de diseño.

Es un lugar ideal para disfrutar de un brunch con cafés de especialidad y platos que combinan el dulce con el salado.

Desde el corazón de Euskadi, Anardi es una declaración de amor a las tradicionales sidrerías y a los sabores del norte de la Península. El restaurante, ubicado en el número 48 del Carrer del Parlament, fue creado en 2014 para traer la mejor comida vasca a Barcelona.

Ofrecen una gran variedad de 'pintxos', además de tapas, ensaladas, croquetas y platos hechos a partir de huevos, carnes y pescados.

Para los amantes de los vinos y el vermú, Parlament cuina de barri, 26 es uno de esos locales que no dejan indiferente. El local, distribuido en 5 zonas, es perfecto para disfrutar de todo tipo de almuerzos y cenas: desde informales pica-pica, hasta comidas románticas por un precio medio de 20 euros por comensal.

Es más, como cierra sus puertas a las 2 de la madrugada, es el lugar ideal para alargar las cenas y probar uno de sus deliciosos licores.

La decoración está inspirada en una bodega tradicional, un sitio perfecto para disfrutar de un buen vino, una cerveza fresca o de su vermut casero.

Cristis es la coctelería para los más atrevidos: ubicada en el número 36, en Sant Antoni, Cristis combina un ambiente moderno con toques de tradición local.

Sus platos y tapas creativos se pueden compartir junto a sus cócteles artesanales, que tienen nombres de lo más originales como ‘Mal de ojo’, ‘Relación abierta’ o ‘Eva la pecadora’.

Otros establecimientos destacados del Carrer del Parlament son el local de tapas y brasas Candela en rama (número 41), el restaurante de tapas y platillos Pepa tomate Parlament (número 35), la taberna Els sortidors del Parlament (número 53), el bar Calders (número 25) y la cafetería Cometa (número 20).